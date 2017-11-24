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CHP 30 bin kadını buluşturacak

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı ve Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık'ta 30 bin kadını Ankara'da buluşturmayı planlıyor.

CHP 30 bin kadını buluşturacak

ANKARA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kadın Hakları Günü'nü 5 Aralık Salı günü Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenleyecekleri etkinlikle kutlayacaklarını belirtti.

Tüm kadınları etkinliğe davet eden Köse, "Bu buluşma, 81 ile yaptığımız bir çağrı, tüm kadınların kendini içinde hissedebileceği bir çağrı aslında." dedi.

Söz konusu çağrıyı, "Bu ülkenin gidişatına yönelik 'benim de sözüm var' diyen bütün kadınlara" yaptıklarına işaret eden Köse, şöyle devam etti:

"İsim olarak bir çağrımız yok. Toplu bir çağrı yaptık. Herkes bu buluşmada olsun istiyoruz. 5 Aralık kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı gün. O anlamda bir araya geliyoruz. Orada 'benim de sözüm var', diyen bütün kadınlar davetli buluşmaya. Bu buluşmadan çıkacak güçlü bir kadın sesi, inanıyorum ki ülkenin kaostan kurtularak aydınlık yarınlara yürümesine katkı sağlayacaktır. Umarım öyle de olur. Bu partiler üstü bir buluşma zaten. Tüm kesimlerin davetli olduğu bir buluşma, organizasyon bizim ama tüm kadınlar davetli."

Kadının sesinin yeterince çıkmadığını, kadınların çok ciddi sorunlarla boğuştuğunu belirterek, kadın cinayetlerindeki artışı da vurgu yapan Köse, hükümetin kadına yönelik politikalarını eleştirdi.

Köse, "Getirilmek istenen politikalar, kadını ikincileştiren, sesinin kısılmasına olanak sağlayan politikalar. Kadınlar bunlara tepki göstermeli. O nedenle de bu buluşmayı önemsiyoruz." diye konuştu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bu buluşmaya davet ilettiklerini anlatan Köse, buluşmanın salı gününe denk gelmesi nedeniyle TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'nın da Ankara Arena'da yapılabileceğini bildirdi.

Buluşmalarının sloganlarını, "ben seçerim", "kendini içinde hissetmek istiyorsan gel", "kadınım hakkım var" olarak açıklayan Köse, hedeflerinin ise 81 ilden 30 bin kadını bir araya getirmek olduğunu kaydetti.

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