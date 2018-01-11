CHP 81 ilde OHAL açıklaması yapacak

ANKARA (AA) - CHP, yarın 81 ilde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına karşı ortak basın açıklaması yapacak.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek "OHAL'de Yeter Forumu" öncesi, forumun koordinasyonunu sağlayan Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ve Veli Ağbaba imzasıyla, 81 il başkanlığına genelge gönderildi.

Bütün illerde, yarın saat 11.30'da yapılacak açıklamalarda, OHAL'in muhaliflerle mücadele amacı taşıdığı, KHK'ların toplumun tüm kesimlerine yönelik bir silah olarak kullanıldığı ifade edilecek.

OHAL'e karşı sivil toplum örgütleri ve sendikaların da katılacağı açıklamalarda, OHAL'in kaldırılması ve Türkiye'nin yeniden demokrasiye dönerek normalleşmesi çağrısı yapılacak.

Açıklamalarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı "OHAL'de Yeter Forumu'na" vatandaşlar davet edilecek.



Muhabir: Mehmet Tosun