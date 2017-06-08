CHP Adana Milletvekili Özdiş:

TBMM (AA) - CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, "Mavi Marmara tazminatı 20 milyon dolar 10 aileye ödenmek üzere hükümetin hesabına 1 Ekim 2016'da yatırıldı ancak aradan geçen 8 aya rağmen hiçbir aileye tek kuruş ödeme yapılmadı." dedi.

Özdiş, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2010'da Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda İsrail tarafından düzenlenen operasyonda 9'u Türk, 1'i Türk asıllı Amerikan vatandaşı 10 yurttaşın öldürüldüğünü anımsattı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenmek üzere Türkiye ile İsrail arasında 28 Haziran 2016'da bir anlaşma imzalandığını anlatan Özdiş, anlaşmanın 19 Ağustos 2016'da TBMM'de kabul edildiğini dile getirdi.

Özdiş, anlaşma gereğince İsrail devletinin Türkiye'den özür dilemediğini, İsrail hükümetine veya devletine karşı herhangi bir dava açılmasının imkanı kalmadığını, ölenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat aktarılmasının metne bağlandığını kaydetti.

Yakınlarını kaybeden 10 aileye ödenmek üzere "20 milyon doların 1 Ekim 2016'da hükümetin hesabına yatırıldığını" ifade eden Özdiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aradan geçen 8 aya rağmen hiçbir aileye tek bir kuruş ödeme yapılmamıştır. Ailelere ödeme yapmayan Maliye Bakanlığı, mahkemelerin yolunu göstermiştir. Ailelerce açılan davalarda, davalı Hükümeti temsil eden Maliye Bakanlığı, sebepsiz zenginleşmeden bahsederek, davanın reddini isteyerek skandal yaklaşım sergilemiştir.

Her aileye ödenecek miktar, 2 milyon dolara karşılık gelmektedir. Bu para, her aileye mutlaka ödenmek durumundadır. İdarenin takdir yetkisi yoktur. Oysa Maliye Bakanlığı, sanki ortada bir anlaşma yokmuş ve hesaplarına, muhataplarına ödenmek üzere tazminat parası havale edilmemiş gibi sıradan adi bir tazminat davasına cevap verir gibi davanın reddine hüküm kurulmasını isteyebilmektedir. Adeta 'Biz anlaştık, paraları da aldım ama siz gidin uğraşın' demiştir. Sebepsiz zenginleşme gayretleri olduğunu söylediği ailelere ikinci bir acı yaşatmıştır."

Mağdur ailelerin ve avukatlarının muhatap bulamadığını, Başbakanlık, Maliye, Adalet, Dışişleri Bakanlıklarının ne yapacağını bilemediğini öne sürerek, !Mavi Marmara olayının tazminatı olan 20 milyon doları ne yaptınız?" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak da CHP olarak hep mağdurların yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.