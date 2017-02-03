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CHP Adana Milletvekili Türkmen'in "haberleşme giderleri"

-Genel Başkan Kılıçdaroğlu Türkmen'in, divan üyeliği görevinden istifa etmesini istedi

CHP Adana Milletvekili Türkmen'in

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etmesini istediği bildirildi.

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifa etmesini istedi.

Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.


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