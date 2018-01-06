CHP Ankara 11. Olağan İl Kongresi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen kişilerin bulunduğunun tespit edilmesine ilişkin, "Şimdi onların, Balyoz ve Ergenekon davasında mağdur olanların tamamının iadeiitibarlarının sağlanması lazım. 11 bin kişiden, Balyoz'dan ve Ergenekon'dan mahkum olanların tamamı hakkında özür dilemeleri lazım. Özür dileyecekler, 'Yanlış yaptık' diyecekler, 'Aldatıldık' diyecekler." dedi.

Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Ankara 11. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Hesap vermekten korkmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, bütün gerçekleri millete anlatmak gibi bir sorumlulukları olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, 11 bin kişinin iradeleri dışında ByLock'a yönlendirildiğinin belirlenmesine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir açıklama çıktı. ByLock kullananlardan 11 bininin yanlış olduğu çıktı ortaya. 11 bin kişi ya meslekten atıldı ya hapishanelere tıkıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, 'Kurunun yanında yaş da yanar' dedi. 1-2 kişi olsa anlarım da 11 bin kişi ya. 11 bin kişi FETÖ'cülükle suçlandı. 11 bin kişinin çocukları okulda, aileleri FETÖ'cü diye suçlandı. En acımasız cezalarla karşı karşıya kaldılar. Çıkıldı denildi ki 'Bunlar ağaç kökü yesin.' 11 bin kişiye sesleniyorum, senin hakkını ben savunduğum zaman, mazlumların yanındayım dediğim zaman haksızlıkla karşı karşıya gelenlerin yanındayım, ben onların hakkını, hukukunu, adaletini savunacağım dediğim zaman bizi de suçladılar. Ama biz yolumuza, inançla ve kararlılıkla devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada biz haklıyız."

Kılıçdaroğlu, 11 bin kişinin bu nedenle mağdur edildiğini belirterek, "Şimdi onların, Balyoz ve Ergenekon davasında mağdur olanların tamamının iadeiitibarlarının sağlanması lazım. 11 bin kişiden, Balyoz'dan ve Ergenekon'dan mahkum olanların tamamı hakkında özür dilemeleri lazım. Özür dileyecekler, 'Yanlış yaptık' diyecekler, 'Aldatıldık' diyecekler." şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun kayığına binme" denildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ya sen herkesin kayığına bindin kardeşim. Esad'ın kayığına bindin, Balyozcuların kayığına bindin, FETÖ'nün kayığına bindin. Binmediğin kayık kalmadı. Ama bizim kayığımız demokrasinin kayığıdır." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mehmet Barlas'ın Suriye ve İran'la ilgili yazısını okuyan Kılıçdaroğlu, Barlas'ın doğru bir tespit yaptığını söyledi.

- "Yüzde 33 gençlik kotası getirelim"



Çiftçilerin sorunlarını da dile getiren Kılıçdaroğlu, partisinin mücadelesinin hak, adalet mücadelesi olduğunu, kişisel bir mücadele yürütmediklerini ifade etti.

Toplumun tamamını kucaklamak, ayrıştırmak değil birleştirmek istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, aynı zamanda gençlik mücadelesi verdiklerine dikkati çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin emanet edildiği tek kesimin gençler olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, gençlerin siyasette daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

Hiçbir partide olmayan yüzde 10 gençlik kotasının, CHP'de bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, yakın zamanda gerçekleştirilecek kurultaya işaret ederek, "Eğer örgüt hazırsa tıpkı cinsiyet kotasında olduğu gibi gençlere de yüzde 33 gençlik kotası getirelim. Bizim geleceğimizi belirleyen temel aktör, bu ülkenin gençleridir. Dolayısıyla gençliğe, diğer partilerden çok daha fazla önemi biz vermeliyiz." dedi.

- "Biz sarayın hakim ve savcılarını kabul etmiyoruz"



Gece yarısı operasyonlarıyla hakimlerin ve savcıların değiştirildiğini savunan ve bunu kabul etmediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sarayın talimatıyla ceza yağdıranları kabul etmiyoruz. Yargıçların itibarını, yani hakimlerin itibarını koruyacak olan ben değilim, önce kendileri kendi itibarlarını korumak zorundalar. Saraydan talimat alıyorsan sen hakim değilsin kardeşim, sen savcı değilsin kardeşim. Buradan hakim ve savcılara bir kez daha sesleniyorum, 'Tayinim çıkar, dolayısıyla ben konuşmayım. Acaba bu kararı verirsem, başıma bir bela mı gelir?' Hakkı ve adaleti, hukuku savunmak senin görevindir kardeşim. Hiçbir zorluktan çekinmeyeceksin. Baskılara karşı eğer haklıysan, bütün baskılara karşı direneceksin. Saraydan gelen talimata göre karar veriyorsan sen hakim değilsin, saraydan gelen talimata göre dava açıyorsan sen savcı değilsin, sen sarayın hakimi ve savcısısın. Biz sarayın hakim ve savcılarını kabul etmiyoruz. Onları tarih elbette yargılayacaktır."

- "Bilgiye dayalı muhalefet"

Kongrenin birden fazla sonucu olacağına inandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Balıkesir, Bursa, Antalya, Mersin, Antalya, Denizli belediyelerini alacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, partililerden bu konuda kararlılık ve bilgiye dayalı muhalefet beklediğini ifade etti.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Kılıçdaroğlu, seçilecek kişilerden Ankara Büyükşehir Belediyesini almayı hedeflemelerini istedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, CHP Ankara İl Başkanlığınca hazırlanan video gösterildi.

Kongrede, seçimlerin yapılmasıyla ilgili çalışmalara geçildi.

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