ANKARA (AA) - CHP Ankara il başkanlığına Adnan Keskin yeniden seçildi.
CHP Ankara İl Başkanlığının 11. Olağan Kongresi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kongrede mevcut il başkanı Keskin'in yanı sıra eski gençlik kolları başkanlarından Ayhan Yalçınkaya da aday oldu.
Yapılan oylama sonucunda Keskin 331, Yalçınkaya ise 256 oy aldı.
CHP Ankara il başkanı belli oldu
- Mevcut il başkanı Keskin yeniden seçildi
06 Ocak 2018 Cumartesi 21:27
ANKARA (AA) - CHP Ankara il başkanlığına Adnan Keskin yeniden seçildi.