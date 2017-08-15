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CHP Ankara Milletvekili Yılmaz:

- "Sağlıklı görüşme ortamının olmaması ve iş güvecesinin bulunmaması nedeniyle bu toplu sözleşme görüşmeleri verimli olmayacaktır"

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz:

TBMM (AA) - CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, hükümetin kamu görevlileri ve memur emeklileri için yaptığı zam teklifini eleştirerek, "Sağlıklı görüşme ortamının olmaması ve iş güvecesinin bulunmaması nedeniyle bu toplu sözleşme görüşmeleri verimli olmayacaktır." dedi.

CHP Milletvekili Yılmaz, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık bir yıldır ülkenin OHAL şartları altında ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle idare edildiğini belirten Yılmaz, KHK'lar ile 100 binden fazla kamu personelinin işinden çıkarılarak mağdur edildiğini öne sürdü.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sendikal mücadele ciddi şekilde hedef alındı. OHAL sürecinde bu baskı ortamında yandaş olmayanlara, muhalif olanlara sistematik bir şekilde sürdürülen bu baskı ortamında sendikal mücadele ve sağlıklı bir toplu sözleşme de olmaz. Bir sağlıklı görüşme ortamının olmaması bir iş güvecesinin bulunmaması nedeniyle bu toplu sözleşme görüşmeleri verimli olmayacaktır."

-"Sefalet ücretini kabul etmiyoruz"

KESK Genel Başkanı Bozgeyik ise hükümetin kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için öngördüğü yüzde 3'erlik zam oranını eleştirdi.

Demokratik bir toplu sözleşme süreci olmayacağı gerekçesiyle toplu sözleşme sürecinden çekildiklerinin altını çizen Bozgeyik, "Hükümeti ve Çalışma Bakanlığının tercihini kamu emekçilerinden yana kullanmadığı ortaya çıkmıştır. Emekçilere gösterilen sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Kamu çalışanlarının aylık asgari ücretin 3 bin 450 lira olması gerekir." diye konuştu.





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