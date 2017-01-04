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CHP Antalya Milletvekili Kara:

- "Önemli vakalarla ilgilenen ve üst basamak sağlık hizmeti sunan, bilimsel çalışmalarla tıp dünyasına katkıda bulunması gereken üniversite hastanelerini rahat bırakın"

CHP Antalya Milletvekili Kara:

TBMM (AA) - CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, "Önemli vakalarla ilgilenen ve üst basamak sağlık hizmeti sunan, bilimsel çalışmalarla tıp dünyasına katkıda bulunması gereken üniversite hastanelerini rahat bırakın." dedi.

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ile Mecliste basın toplantısı düzenleyen Kara, hükümetin sağlık politikalarını eleştirdi.

Kara, 2002 yılında kişi başına yapılan sağlık harcamaları 56 lira iken, bu rakamın 2015 yılında bin 345 liraya yükseldiğini öne sürdü.

SGK'nın 2002 yılında yaklaşık 8 milyar lira olan açığının 2015 yılında 11,5 milyar liraya çıktığını ifade eden Kara, "Sayıştay raporları ölmüş kişilere bile sağlık hizmeti verilmiş gibi fatura düzenlendiğini yazıyor. Harcamaların artması ve SGK'nın bu kadar açık vermesi hükümetin 'sağlıkta dönüşüm' adı altında sağlığı özelleştirmesi ile bağlantılıdır." dedi.

Şehir hastaneleri projesi ile halkın sağlığının ipotek altına alınmaya çalışıldığını öne süren Kara, şöyle konuştu:

"Şehir hastanelerine yüzde 70 doluluk oranı taahhüdü ile aslında bir nevi vatandaşı hastalandırma garantisi veriliyor. Bu doluluk oranının sağlanamaması durumunda ödemesi taahhüt edilen tutar, yine vatandaşın cebinden çıkacak. Bakanlığın her şeyi özel sektöre devretmesi ile vatandaşın cebinden çıkacak tutar da artacak. Ayrıca asgari ücrete yüzde 8 zam yapılırken muayene katılım ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı."

Kara, yurt genelinde 29 üniversite hastanesinin 2015 yılı toplam borcunun 3 milyar liranın üzerinde olduğunu belirterek, "Bakanlık bilinçli olarak tıp fakültelerini borç batağına sürükleyerek üniversiteleri de kendisine bağlama düşüncesinde. Önemli vakalarla ilgilenen ve üst basamak sağlık hizmeti sunan, bilimsel çalışmalarla tıp dünyasına katkıda bulunması gereken üniversite hastanelerini rahat bırakın." ifadelerini kullandı.

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