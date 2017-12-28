CHP Balıkesir Milletvekili Havutça:

TBMM (AA) - CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, "İktidara şunu sormak isterim; sizin amacınız ülkeyi Teksas'a çevirip, ülkede Guantanamo kampını mı kurmak?" dedi.

Havutça, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, son yayımlanan iki Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) ilişkin eleştirilerde bulundu.

KHK'lerin anayasa gereği TBMM'nin onayına sunulmasını isteyen Havutça, hükümetin bu hükme uymadığını savundu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası olağanüstü hal ilanının ardından çıkan 30 KHK'den, sadece 5'inin TBMM gündemine geldiğine değinen Havutça, 696 sayılı KHK'nin sivillerin eylemlerine ilişkin 121. maddesinin yazımı ve içeriği açısından çok ciddi sorunlar taşıdığını söyledi.

Düzenlemenin sivillere yargı muafiyeti getirdiğini, hukuk devleti ilkesiyle çeliştiğini ileri süren Havutça, sivillerin hangi eylemin terör eylemi olduğuna, hangi eylemin terör eylemini bastırma ve devamı anlamına geldiğine nasıl karar vereceğini de sordu.

Sorularının hükümet tarafından cevaplanması gerektiğini belirten Havutça, şunları kaydetti:

"İktidara şunu sormak isterim; sizin amacınız ülkeyi Teksas'a çevirip, ülkede Guantanamo kampını mı kurmak? Uzun zamandır toplumu kutuplaştıran bir siyaset izleyen AKP iktidarı, 696 sayılı KHK'yle çeşitli grupların silahlandırılması ve bu grupların işleyebileceği cinayetleri yasal kılıf ile koruma altına almakla, kötü niyetli birçok insanı kanun tanımazlık adına cesaretlendirmektedir. Bu KHK, Türkiye'yi sivil halk çatışmalarına ve iç savaşa kadar ülkeyi sürükleyebilecek çok vahim bir düzenlemedir."



