Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin

CHP'de kampanya süreci başlıyor

CHP anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması çalışmalarına start veriyor.

CHP'de kampanya süreci başlıyor

ANKARA (AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de halk oylaması için yapılacak kampanya şekillenmeye başladı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalara ilk olarak parti örgütünden başlayacak ve referandum sürecinde yapılması gerekenler kapsamlı bir şekilde anlatılacak.
Kılıçdaroğlu ilk olarak yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de partisinin il ve ilçe başkanlarını toplayacak. Örgüt temsilcilerine nasıl bir kampanya yürütüleceği detaylı bir şekilde anlatılacak, kullanılacak materyal ve görseller tanıtılacak.
Kılıçdaroğlu hafta içi bir araya gelmeyi düşündüğü Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle de kampanyanın detaylarını ele alacak.
Bire bir, yüz yüze kampanya
Ana hatları belirlenen kampanya sırasında parti flamaları yerine Türk bayrağı kullanılacak, özellikle kararsız seçmen hedeflenecek. CHP, ilk olarak kararsız AK Parti ve MHP seçmenini ikna etmeye çaba gösterecek.
Seçmene ulaşma yöntemi olarak da "Bire bir ve yüz yüze" ikna metodu uygulanacak. Seçmene "Hayır" çıkması durumunda olacaklar ile "Evet"in getirecekleri, örnekleriyle anlatılacak.
Kampanya süresince CHP örgütünün aktif bir çalışma sistemi uygulaması, her mahalleye, her köye, her eve gidilmesi istenecek. Parti temsilcileri özellikle kanaat önderleriyle buluşacak, bu kişiler vasıtasıyla seçmeni etkilemeye çalışacak.
Üniversite öğrencileri
CHP'nin önem verdiği bir diğer seçmen kitlesi ise üniversite öğrencileri. Parti, kampanya boyunca, sayıları 6 milyonu bulan üniversite gençliğine ulaşmaya çalışacak.
CHP referandumun olası sonuçlarını bir kişi ve parti üzerinden değil, "Türkiye'nin geleceği" üzerinden aktaracak. CHP'liler "Bu oylamanın bir seçim değil, neredeyse bir kader olacağı" üzerinde duracak. CHP'nin terör olayları ve ekonomik göstergeleri de kampanyada kullanması bekleniyor.
'Hayır' çıkacağına inanmayana görev yok
CHP'de, referandumdan "Hayır" çıkacağına inanmayan inanmayan kişilere görev verilmeyeceği belirtiliyor. Sahada çalışanlardan "Korku ve umutsuzluktan uzak durmaları" istenecek, pozitif söylemlerle herkese "Umut aşılaması" istenecek.
Alan çalışması sırasında samimiyetsizlikten, çatışma ve yarışma ortamından uzak durulması da örgütten beklentiler arasında yer alacak.
MUhabir: Barış Gündoğan

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
PolitikaCHPAnayasa Değişikliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.