CHP'de kampanya süreci başlıyor

ANKARA (AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de halk oylaması için yapılacak kampanya şekillenmeye başladı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalara ilk olarak parti örgütünden başlayacak ve referandum sürecinde yapılması gerekenler kapsamlı bir şekilde anlatılacak.

Kılıçdaroğlu ilk olarak yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de partisinin il ve ilçe başkanlarını toplayacak. Örgüt temsilcilerine nasıl bir kampanya yürütüleceği detaylı bir şekilde anlatılacak, kullanılacak materyal ve görseller tanıtılacak.

Kılıçdaroğlu hafta içi bir araya gelmeyi düşündüğü Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle de kampanyanın detaylarını ele alacak.

Bire bir, yüz yüze kampanya

Ana hatları belirlenen kampanya sırasında parti flamaları yerine Türk bayrağı kullanılacak, özellikle kararsız seçmen hedeflenecek. CHP, ilk olarak kararsız AK Parti ve MHP seçmenini ikna etmeye çaba gösterecek.

Seçmene ulaşma yöntemi olarak da "Bire bir ve yüz yüze" ikna metodu uygulanacak. Seçmene "Hayır" çıkması durumunda olacaklar ile "Evet"in getirecekleri, örnekleriyle anlatılacak.

Kampanya süresince CHP örgütünün aktif bir çalışma sistemi uygulaması, her mahalleye, her köye, her eve gidilmesi istenecek. Parti temsilcileri özellikle kanaat önderleriyle buluşacak, bu kişiler vasıtasıyla seçmeni etkilemeye çalışacak.

Üniversite öğrencileri

CHP'nin önem verdiği bir diğer seçmen kitlesi ise üniversite öğrencileri. Parti, kampanya boyunca, sayıları 6 milyonu bulan üniversite gençliğine ulaşmaya çalışacak.

CHP referandumun olası sonuçlarını bir kişi ve parti üzerinden değil, "Türkiye'nin geleceği" üzerinden aktaracak. CHP'liler "Bu oylamanın bir seçim değil, neredeyse bir kader olacağı" üzerinde duracak. CHP'nin terör olayları ve ekonomik göstergeleri de kampanyada kullanması bekleniyor.

'Hayır' çıkacağına inanmayana görev yok

CHP'de, referandumdan "Hayır" çıkacağına inanmayan inanmayan kişilere görev verilmeyeceği belirtiliyor. Sahada çalışanlardan "Korku ve umutsuzluktan uzak durmaları" istenecek, pozitif söylemlerle herkese "Umut aşılaması" istenecek.

Alan çalışması sırasında samimiyetsizlikten, çatışma ve yarışma ortamından uzak durulması da örgütten beklentiler arasında yer alacak.

MUhabir: Barış Gündoğan