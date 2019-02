CHP'den “kaynağı belirsiz para girişi“ eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2018'de her 100 dolarlık cari açığın 77 dolarının kaynağı belirsiz para girişiyle finanse edildiğini öne sürdü.



Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'de cari açığın bedelinin, üretim ve ekonomideki yavaşlama ile artan işsizlik olduğunu savundu.



Geçen yılın ilk yarısında cari dengenin 31,3 milyar dolar açık, ikinci yarısında 3,6 milyar dolar fazla verdiğini belirten Öztrak, geçen yılın ilk yarısında yüzde 7,3 artan sanayi üretiminin de ikinci yarısında yüzde 3,4 daraldığına dikkati çekti.



Öztrak, 2018'de cari açığın finansmanında ciddi sıkıntılar olduğu ileri sürerek, "2018'in ilk yarısında finans hesabından 13,6 milyar dolar giriş olurken, yılın ikinci yarısında aynı hesaptan 17,6 milyar dolarlık çıkış yaşanmıştır. Böylece 2018'in tamamında finans hesabından çıkan para 4 milyar dolar olmuştur." ifadelerini kullandı.



Geçen yıl Türkiye'ye giren kaynağı belirsiz paranın yıl boyunca artış gösterdiğini iddia eden Öztrak, şunları kaydetti:



"Yılın ilk yarısında 9,9 milyar dolar olan kaynağı belirsiz para girişi, yılın ikinci yarısında hızlanmış ve 11,3 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece 2018'in tamamında ülkeye giren kaynağı belirsiz para 21,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, tek bir yılda ülkeye giren en yüksek kaynağı belirsiz para miktarıdır. Bir diğer ifadeyle 2018'de her 100 dolarlık cari açığın 77 doları kaynağı belirsiz para girişiyle finanse edilmiştir."



Faik Öztrak, 2018'de döviz rezervinin 10,4 milyar dolar azaldığını aktararak, "Hesap verebilirliğin, şeffaflığın ve hukuk üstünlüğünün olduğu her ülkede böyle muazzam kaynağı belirsiz para girişlerinin nedeni kamuoyuyla paylaşılır. 2018'de 21,2 milyar dolarlık olağanüstü para girişinin nedenleri, bu konudaki spekülasyonları engellemek adına, derhal kamuoyuna açıklanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.