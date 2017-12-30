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CHP Düzce Olağan İl Kongresi

- CHP Grup Başkanvekili Özel: - "Mahir Ünal eğer bize 'teröristsin' diyorsa bu iyi bir şeydir ve bizim gücümüzü gösterir"

CHP Düzce Olağan İl Kongresi

DÜZCE (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Mahir Ünal eğer bize 'teröristsin' diyorsa bu iyi bir şeydir ve bizim gücümüzü gösterir." dedi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Düzce Olağan İl Kongresi'nde konuşan Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünü yaptıklarını ve bu yürüyüşte kimseyi ayırmadıklarını söyledi.

Özgür Özel, istifa eden eski Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş hakkında yolsuzluk dosyaları olduğunu öne sürdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine değinen Özel, "Mahir Ünal eğer bize 'teröristsin' diyorsa bu iyi bir şeydir ve bizim gücümüzü gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye, Özel'in yanı sıra CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, eski CHP milletvekilleri Umut Oran ve Berhan Şimşek de katıldı.

Konuşmaların ardından, kongrenin diğer gündem maddelerinden sonra seçime geçildi.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceCHP
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