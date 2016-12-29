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CHP Genel Başkan Yardımcı Torun:

- "Tarihimizde eşine ve benzerine az rastlanır olayların yaşandığı bir yıl olarak akıllarda kalacak olan 2016 yılında yaşanılanların analizini yapmak, geleceğe dönük umutları yeni baştan güncellemek en akılcı yol olacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcı Torun:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tarihimizde eşine ve benzerine az rastlanır olayların yaşandığı bir yıl olarak akıllarda kalacak olan 2016 yılında yaşanılanların analizini yapmak, geleceğe dönük umutları yeni baştan güncellemek en akılcı yol olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Torun, yeni yıl nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında, 2016'nın acının, gözyaşının ve terörün yılı olduğunu belirtti.

Önceki yıllarda yaşanılan acıları neredeyse unutturacak acılara tanık olduklarını aktaran Torun, "Ulusumuz, Doğu ve Güneydoğu'daki terör operasyonları ve yurdun dört bir tarafındaki bombalı saldırılar sonucunda şehit düşen askerlerimiz, polislerimiz ve yurttaşlarımızın geride bıraktığı acıyla derin bir kedere boğulmuş, çocuklara yönelik cinsel istismar olayları ve kadınlarımıza uygulanan şiddetle yürek yakan olaylar yaşamıştır." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik kanlı bir darbe girişimi ile yüz yüze gelindiğini hatırlatan Torun, Türkiye'nin "2016'da yerinde saymak şöyle dursun, gerilemiş, ekonomisi uçuruma yuvarlanmış ve önünü görememenin ağır sancılarını" yaşadığını ileri sürdü.

Torun, ülkenin 2016'da hiç olmadığı kadar hırpalandığını ve itibarının zedelendiğini de iddia ederek, şunları kaydetti:

"2016 yılı göstermiştir ki ülkemiz çok kötü bir yönetimin baskısı ve şantajı altında kıvranmaya devam etmektedir. Başkanlık sistemi getirme çabasında olanların, bir akıl tutulması yaşayanların macera arayışlarına mahkum edilmiştir. Çalışmadan zenginleşmeyi, tasarruf etmeden kalkınmayı, yatırım yapmadan büyümeyi, sürekli borçlanarak refah içinde yaşamayı, dahası yolsuzluklara alışmayı kurumsallaştıran bir siyaset anlayışının bedelini gelecek nesiller ağır bir biçimde ödeyecektir. Tarihimizde eşine ve benzerine az rastlanır olayların yaşandığı bir yıl olarak akıllarda kalacak olan 2016 yılında yaşanılanların analizini yapmak, geleceğe dönük umutları yeni baştan güncellemek en akılcı yol olacaktır."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit TorunYeni Yıl
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