CHP genel başkan yardımcıları Böke ve Ağbaba, Erzincan'da

ERZİNCAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, "Bugün milletvekilleri, TBMM halk adına yasama yapıyor, halkın derdine çare olmak için kanun çıkartıyor. Oysa önerilen anayasa değişikliği teklifi TBMM'nin yasama yetkisini sınırlandırıyor, kararnameler yoluyla yetkiyi tek bir kişiye, cumhurbaşkanına veriyor." dedi.

CHP genel başkan yardımcıları Selin Sayek Böke ile Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP Erzincan İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Böke, burada yaptığı konuşmada, halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinin gücü milletten alıp tek kişiye vereceğini savunarak, bunun demokratik olmadığını söyledi.

Anayasa değişikliğinin açıkça rejim değişikliği olduğunu savunan Böke, "Bugün güç sizdeyken, bu anayasa teklifinin önerdiği ise gücü tek bir kişide toplamaktır. Sadece yürütme olarak değil yasama olarak da. Bugün milletvekilleri, TBMM halk adına yasama yapıyor, halkın derdine çare olmak için kanun çıkartıyor. Oysa önerilen anayasa değişikliği teklifi TBMM'nin yasama yetkisini sınırlandırıyor, kararnameler yoluyla yetkiyi tek bir kişiye, cumhurbaşkanına veriyor." diye konuştu.

Hükümeti eleştiren Böke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cebimizdeki para sadece enflasyonla erimiyor. Bugün Türk lirası başka para birimlerine kıyasla da çok daha değer kaybetti. Son 2,5 yılda 150 para birimi içinde en çok değer kaybeden 12. para birimi olmuş Türk lirası. Bir haberim daha var. Olağanüstü hal (OHAL) uzatıldığından beri yani 3 Ekim'den beri en çok değer kaybeden 4. para birimi Türk lirası. OHAL uzatıldıkça, OHAL'i kalıcı kılmayı teklif eden bu anayasa değişikliği tartışıldıkça cebimiz eriyor, Türk lirası değer kaybediyor."

Böke, seçmenleri sandıklara sahip çıkmaya çağırarak, "Biz üzerimize düşeni yapacağız, siz de yapın, o sandıklardan ayrılmayın lütfen. Sizin hakkınız kullandığınız oyun sayıldığını da tespit etmektir. Onun için sandığa gidin, birini daha sandığa götürün ve vicdanıyla oy verecek özgürlüğü hissetmesini sağlayın." ifadesini kullandı.

- "Gelin FETÖ'nün siyasi ayağını araştıralım"

Veli Ağbaba ise "Ergenekon" ile "Balyoz" davalarına değinerek, "15 Temmuz darbe girişimi olmuşsa 250 tane şehit varsa bunun sorumlusu burada bulunan insanlar değil. Bunun sorumlusu o gün birlikte, ittifakla hem ordudaki hem yargıdaki hem bürokrasideki vatanına milletine bayrağına bağlı insanların cezaevine atılmasıdır." dedi.

FETÖ'nün siyasi ayağının olmadığının iktidar partisince söylendiğini ifade eden Ağbaba, "FETÖ her yerde var, bürokraside var, valide var, savcıda var hukukta var. Onları atayan kim, hükümet. FETÖ'nün siyasette olmaması mümkün mü. Bir kez daha hodri meydan diyoruz. Samimiyseniz, o 250 şehidin anısına saygı duyuyorsanız gelin bu darbenin gerçekleşmesinin en büyük sebebi olan örgütün siyasi ayağını araştıralım." şeklinde konuştu.

Ağbaba, halk oylamasında neden "hayır" diyeceklerini anlatarak, "Meclisin bütün yetkileri kırılıyor, bütün yetkileri alınıyor. Artık halk milletvekili seçecek ama bakan seçemeyecek. Bakanlar artık milletvekili olamayacak. Meclisin bir anlamı kalmayacak." ifadelerini kullandı.