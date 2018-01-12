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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Bahçeli'nin iş güvencesini de aldığı anlaşılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, taşeron işçilerin kadro başvuruları için dün son gün olduğunu anımsatarak, "Sayın Devlet Bahçeli, taşerondu, şimdi sarayın kadrolusudur. Bahçeli'nin iş güvencesini de aldığı anlaşılıyor." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Bahçeli'nin iş güvencesini de aldığı anlaşılıyor

TBMM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'nin bugün 81 ilde, OHAL uygulamasına ilişkin yaptığı ortak basın açıklamasını, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında da okudu.

Türkiye'nin 18 aydan bu yana OHAL rejimi ile yönetildiğini savunan Ağbaba, 20 Temmuzda ilan edilen OHAL'in, milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik bir karşı darbe halini aldığını öne sürdü.

Ağbaba, 15 Ocak Pazartesi günü "OHAL'de Yeter Forumu" düzenleyeceklerini, millete karşı değil denilen OHAL'in millete, taşerona, tütün işçisine, asgari ücretliye karşı olduğunu savundu.

"Hukuk askıya alındı"

Veli Ağbaba'ya, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Anayasa Mahkemesinin tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'a ilişkin kararına yönelik açıklamaları da soruldu.

Hukukun askıya alındığını öne süren Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun olduğunu iddia etmenin saflık, insan aklıyla alay etmek olduğunu öne sürdü. Ağbaba, bütün kararları bir tek kişinin verdiğini, yasama, yürütme ve yargının bir adama bağlı olduğunu, hukukun olmadığı yerde can ve mal güvenliğinden söz edilemeyeceğini savundu. Ağbaba, "Anayasa Mahkemesinin kararının tanınmaması Türkiye'de hukuku arayanlar için de son umuttur. Artık Türkiye'de hukukun olmadığını, yargının bağımsız olmadığını dünya alem görmektedir. Türkiye maalesef hükümet eliyle çadır devleti konumuna zorla itilmektedir." dedi.

"Yan kuruluşu"

CHP ile MHP arasında süren polemiğe ilişkin soruyu da yanıtlayan Ağbaba, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve sözcülerinin ciddiye alınır tarafı kalmadığını ileri sürdü.

Ağbaba, şöyle konuştu:

"Dükkanı kapattılar, anahtarı saraya teslim ettiler. Bir parti iktidar olmayacağını yaklaşık iki yıl önceden ilan ediyor. Bu partinin ciddiyetini kamuoyu takdir etsin. AKP her dönem paydaş buluyor, şimdi yanına yeni paydaş buldu, MHP ile yola gidiyor. Milliyetçiler, Devlet Bahçeli'yi ve sözcülerini kadro dışı bırakmıştır. Tabanları gitmiştir, tamamen AKP'nin yan kuruluşu olarak devam etmektedir. Onların ciddiye alınır sözleri yoktur. Çünkü geçmişte Cumhurbaşkanı'na, AKP'ye söylediklerine bakınca, daha dün 'Seni Yüce Divan'da yargılatmazsam namussuzum' diyenler, bugün sarayın yancısı olmuştur. Sarayda, dün itibarıyla kadrolu olmuştur. Dün taşerona başvurunun son günüydü. Sayın Bahçeli, bir gün önce kuyruk olmaması için gitti sarayda kadrosunu aldı, artık kadrolu biridir, şimdi sarayın kadrolusudur. Taşerondu şimdi kadrolu oldu. Devlet Bahçeli'nin iş güvencesini de aldığı anlaşılıyor."

Muhabir: Meltem Öztürk

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli AğbabaOHAL UygulamasıPolitika
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