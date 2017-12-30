Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya iran Ilona Sroka Demet Tekin Sarı HDP Selhatin demirtaş ABD Ermeni ABD Türkiye Fetüllah Gülen Ak saray
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak, umutları da yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak, umutları da yok. MHP ile AK Parti'yi aynı çatı altında birleştirmenin sebebi o." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak, umutları da yok

SAKARYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Şunu inanarak söylüyorum, 2019'da Türkiye'yi tek adamlıkla idare etmek isteyenler, laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak isteyenler yönetemeyecek." dedi.

Adapazarı ilçesindeki bir düğün salonunda partisince düzenlenen olağan il kongresine katılan Ağbaba, Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı hain darbe girişiminin hep birlikte savuşturulduğunu söyledi.

Türkiye'nin 20 Temmuz 2016'dan beri OHAL'le idare edildiğini belirten Ağbaba, "Eğer darbeciler başarılı olsaydı, Meclis baypas edilecekti, muhalefetin tamamı susturulacaktı. Üzülerek söylemek isteriz ki, şimdi yapılan şey aynıdır. 20 Temmuz, geçtiğimiz hafta görüldü ki bir sivil darbedir ve Türkiye bir sivil darbe tarafından yönetilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, kanun yapma yetkisinin TBMM'de olduğunu fakat Meclis'in bir işlevinin kalmadığını öne sürerek, "Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere baktığımız zaman Türkiye'nin nereye gittiğini görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

İttifak iddialarına değinen Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak, umutları da yok. MHP ile AK Parti'yi aynı çatı altında birleştirmenin sebebi o. Yüzde 50'yi aşamayacaklarını görüyorlar. Ne yapıyorlar? Genel başkana sallıyorlar. 16 Nisan'da Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, 'Ey Kılıçdaroğlu.' diyordu, şimdi yine 'Ey Kılıçdaroğlu.' demeye başladı. Şunu inanarak söylüyorum, 2019'da Türkiye'yi tek adamlıkla idare etmek isteyenler, laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak isteyenler Türkiye'yi yönetemeyecek. Ben eminim, siz de emin olun."

"CHP Genel Başkanı'na saldıranlara karşı dimdik duracağım"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası söylemlerinin ihanet noktasına geldiği yönündeki değerlendirmesini eleştirdi.

Özkoç, "Diyor ki, 'Bizim karşımızda bir tek CHP var, o partinin liderini aynı Ergenekon'da, Balyoz'da Genelkurmay Başkanlarını nasıl içeri tıktıysak, devrimci subayları nasıl içeri attıysak, aydın gazetecileri, doktorları, yazarları, çizerleri nasıl hapsettiysek Kılıçdaroğlu'nu da ihanetten oraya göndereceğiz.' Hiç tüyleriniz diken diken olmuyor mu, hiç yüreğiniz kabarmıyor mu? Asıl yüreğimizin kabarması gereken yer burası değil mi? Sizin önünüzde ant içiyorum ve yemin ediyorum ki, öleceğim, kanımı akıtacağım, CHP Genel Başkanı'na ve onun değerlerine saldıranlara karşı dimdik duracağım." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Onur Orhan

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Politika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5