CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 7 Haziran 2015'teki seçimlere ilişkin, "Bir kısım CHP'de politika yapan arkadaşlarımız, aday sıralamasında olmayınca gitti HDP'ye çalıştı." dedi.

Partisinin Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeşilyurt İlçe Kongresi'nde konuşan Ağbaba, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde kentte yaşanılanları anlattı.

"Bir kısım CHP'de politika yapan arkadaşlarımız, aday sıralamasında olmayınca gitti HDP'ye çalıştı." diyen Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

"Neymiş, 'CHP zaten bir milletvekili çıkarıyormuş, HDP'ye verelim oyları'. Bunların içinde şu an delege olan arkadaşlar da var. Benim yüzüme 'Oy vermeyeceğiz, HDP'ye vereceğiz' diyen arkadaşlar da var. Bunları söylemek istemiyorum. Hatırlayın, otellerde toplantı yaptık, 'kendi içimizdeki bu HDP rüzgarını nasıl kırarız' diye. Bütün ilçelerde gitmediğim, adım atmadığım köy kalmadı. Türkiye'nin en güzel kampanyasını yaptık. Bunları hatırlayalım. Biraz da kendi içimize bakalım."

Ağbaba, son günlerde başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti yöneticilerinin birtakım tehditlerle karşı karşıya olduğunu da iddia etti.