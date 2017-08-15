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CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Gençlere iş ve aş vermenin yolu adalet ve demokrasidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Adalet ve demokrasi olmazsa yatırım olmaz, üretim olmaz, iş olmaz, istihdam olmaz, refah ve huzur olmaz. Her 5 gençten biri işsiz. Gençlere iş ve aş vermenin yolu adalet ve demokrasidir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Gençlere iş ve aş vermenin yolu adalet ve demokrasidir

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Adalet ve demokrasi olmazsa yatırım olmaz, üretim olmaz, iş olmaz, istihdam olmaz, refah ve huzur olmaz. Her 5 gençten biri işsiz. Gençlere iş ve aş vermenin yolu adalet ve demokrasidir. Bir an önce OHAL kalkmalı, ekonomi gündeme alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, işsiz sayısının mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 330 bin artarak 3 milyon 225 bine çıktığını, işsizlik oranının da yüzde 10,2 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kampanyalara rağmen işsizlik oranının hala çift hanelerde olduğuna, genç işsizlik rakamlarında bir iyileşme görülmediğine dikkati çeken Budak, "Bu kadar geniş teşviklere, kredi pompalanmasına rağmen, işsizlik tek haneye inmemiş, gençlere iş yaratılamamıştır. İşsizlikte kalıcı iyileşme OHAL koşullarında mümkün değil. O nedenle kalıcı büyüme için yatırım ve üretim artışını sağlayacak adımlara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

İktidarın, ekonominin canlanması için özellikle esnaf ve KOBİ’lere yönelik kredileri teşvik ettiğini, bunun sıkıntıları sadece ötelediğini savunan Budak, şunları kaydetti:

"KOBİ kredileri 485 milyar TL ile rekor kırıyor, aynı zamanda takibe düşen kredi miktarı da takibe düşen esnaf sayısı da rekor kırıyor. 324 bin esnaf takibe düşmüş durumda. Protestolu senet tutarı 6 ayda 5,8 milyar TL ile rekor kırıyor. Çünkü çarklar dönmüyor, esnaf ödemelerini yapamıyor. Ne kadar erteleme yaparsanız yapın, huzur ve güven ortamı oluşmadığı sürece işlerin düzelmesi mümkün değil. Güven ortamının oluşması, Türkiye’nin imajının düzelmesi, yeniden yatırım yapılabilir ülke konumuna gelmesi için demokrasi ve hukuk güvenliği yönünde adım atılması gerekiyor. Adalet ve demokrasi olmazsa yatırım olmaz, üretim olmaz, iş olmaz, istihdam olmaz, refah ve huzur olmaz. Her 5 gençten biri işsiz. Gençlere iş ve aş vermenin yolu adalet ve demokrasidir. Bir an önce OHAL kalkmalı, ekonomi gündeme alınmalıdır."

Muhabir: Mehmet Tosun

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Anahtar Kelimeler:
CHPÇetin Osman BudakPolitika
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