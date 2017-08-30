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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan yalanlama

- "Bazı yayın organlarının da yalan ve iftira haberle itibar ettiği görülmüştür. İftira içeren tüm yayınlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan yalanlama

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bazı gazetelerde kendisi hakkında Adalet Kurultayı'na alkollü ve silahlı gittiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, bazı gazetelerde şahsı ile ilgili Adalet Kurultayı'nın düzenlendiği kamp alanına alkollü olarak gittiği, kurultay boyunca karavanda konaklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde" çadırına izinsiz ve silahlı olarak girmeye çalıştığı, bu sırada bir kamp görevlisini darbettiği yönünde haberler yapıldığını belirtti.

Aykut Erdoğdu açıklamasında, "Bazı yayın organlarının da yalan ve iftira haberle itibar ettiği görülmüştür. İftira içeren tüm yayınlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

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Adalet KurultayıCHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
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