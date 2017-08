CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, fındık fiyatlarına ilişkin, "Bu fiyat maalesef üreticiyi düşünen, üreticinin alın terinin karşılığı olan fiyat değildir. Lütfen bu rakamı yeniden gözden geçiriniz ve üreticiyi mağdur etmeyiniz." dedi.

Torun, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Torun, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla 2017 yılı ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 lira, levant kalite fındık için 10 lira fiyatla alım kararını eleştirdi.

Torun, TMO'nun piyasaya girip fındık alacağını duyunca sevindiklerini ancak açıklanan fiyatın çok ciddi hayal kırıklığı yaşattığını ifade ederek, "Geçen yıl 12-13 liradan açıklanan fiyat bu sene maalesef 10 lira olarak açıklanmıştır. Yetkililere buradan sormak istiyorum. Bu fiyatı size kim açıklattı? Bu rakamı size kim buldu? Kim size bu bilgilendirmeyi yaptı da siz bu fiyatı açıkladınız? Maalesef bu fiyat Avrupa'nın belirlediği fiyattır. Bu fiyat kapalı kapılar arkasında üreticiyi ezen bir fiyattır." diye konuştu.

Fındığın maliyetinin 8 lira 75 kuruş olduğunu ancak satış fiyatının 10 liradan açıklandığını dile getiren Torun, "Fındığın maliyet fiyatını kendileri de açıkladı. Sormak istiyorum sayın bakana, geriye kalan 1 lira 25 kuruşla bu üretici ne yapacak? Üretici bununla borcunu mu ödeyecek veya bir yıllık geçimini mi temin edecek ya da kurbanlık mı alacak? Üretici bu fiyatla kurbanlık dahi alamaz. Gerçekten açıklanan bu rakam büyük bir hayal kırıklığıdır ve üreticiyi mağdur eden bir fiyattır." ifadelerini kullandı.

Torun, 2002 yılında 1 kilogram fındıkla 2,5 litre mazot alındığını da savunarak, şöyle devam etti:

"Şu anda 1 kilogram fındıkla 1,75 litre mazot alabiliyorsunuz. 2002 yılında 1 kilogram fındıkla 9 ekmek alıyordunuz, şu anda 1 kilogram fındıkla 3 ekmek alabiliyorsunuz. Bunu başka ürünlere de kıyaslayabilir ve oranlayabiliriz. Şimdi fındığın satın alma gücünün arttığını iddia eden kimse var mı? Eğer yoksa ben alın terimin karşılığını istiyorum."

Torun, hükümeti göreve davet ederek, "Lütfen fındık üreticisinin alın terinin karşılığını verin. Fındık üreticisini Avrupa'daki bir alıcıya peşkeş çektirmeyin. Bir alıcıya emanet etmeyin. Bu fiyat maalesef üreticiyi düşünen, üreticinin alın terinin karşılığı olan fiyat değildir. Lütfen bu rakamı yeniden gözden geçiriniz ve üreticiyi mağdur etmeyiniz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Seçim yarın yapılsa hazırız"

Torun, bir gazetecinin 'olası erken seçimde teşkilatlarınız hazır mı?' şeklindeki sorusuna, "Biz her an seçim olacakmış gibi bütün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seçim yarın yapılsa hazırız. Bütün örgütlerimizle birlikte seçim olduğu anda hiçbir endişemiz yok. Her zaman hodri meydan diyoruz. Her zaman da bu konuda açık olduğumuzu ifade ediyoruz." yanıtını verdi.