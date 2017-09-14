CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 4 yılda terörü bitiremediğim takdirde siyaseti bırakacağım

BALIKESİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarım Çalıştayı"na katılmak üzere gittiği Balıkesir'de programın düzenlendiği otelin salonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Balıkesir'in tarım açısından Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesirlilerin, kentlerini "Tarımın başkenti" olarak tanımladığını ve bununla gurur duyduklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üreticilerle konuştuklarını vurgulayarak, "Fındık üreticisinin sorunları var. Bütün Türkiye konuşuyor ama sadece konuşmayan hükümetin kendisi. Bu kadar dert varken bu dertlerin üstü örtülmek isteniyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşın gündeminin farklı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Erdoğan'ın gündemi ise ayrı. Fındık üreticisinin gündemi ayrı Sayın Erdoğan'ın gündemi ayrı. Efendim beyaz et, buğday ve hububat üreticisinin gündemi ayrı Sayın Erdoğan'ın gündemi ayrı. Onlar 'Geçinemiyoruz, borç batağındayız. Aman sorunumuzu çözün.' diyorlar. Sayın Erdoğan'ın tek gündemi var. O da benim. Tabii bu beni mutlu ediyor. Onun gündeminde sadece ve sadece benim olmam beni mutlu ediyor. Benimle ilgileniyor, benimle uğraşıyor, benimle konuşmak istiyor, bana çatıyor. Amaç acaba toplumun yoğun gündeminden toplumu nasıl koparırım? Beni üzen nokta asıl burası. Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşamıyoruz ve tartışamıyoruz."

"Bitirmediğim takdirde siyaseti tümüyle bırakacağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Dün yine konuşurken klasik Kılıçdaroğlu hastalığı yeniden nüksetmiş öyle anlaşılıyor. 'Ey Kılıçdaroğlu' diye başlamış. Sorduğu ilk soru, 'Sen kimsin?' Diyorum ya 4 yılda terörü biteceğim. Bir daha söylüyorum. 80 milyon yurttaşıma sesleniyorum. 4 yılda, CHP iktidarında terörü kesinlikle bitireceğim. Bitirmediğim takdirde siyaseti tümüyle bırakacağım. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Erdoğan dönüp diyor ki, 'Ey Kılıçdaroğlu kimsin sen?' Söyleyeyim. Ben senin televizyona çıkmakta korktuğun kişiyim." diye konuştu.

"Gel yüreğin yetiyorsa ben terörü 4 yılda nasıl bitireceğimi sana anlatacağım ve sen de dinleyeceksin, vatandaşlar da dinleyecek." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye huzuru ve barışı nasıl getireceğimi sana anlatacağım. Sen de dinleyeceksin, vatandaşlar da dinleyecek. Bana istediğini soruyu sorabilirsin. Ben de sana soru soracağım." dedi.



Muhabir: Cem Şan, Seyhan Kırıcı