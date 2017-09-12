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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ambargoyu doğru bulmuyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamalarına ilişkin, ''Bu tür bir ambargoyu doğru bulmuyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ambargoyu doğru bulmuyoruz

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox Tv'de katıldığı Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Rusya'dan S-400'ü alıyoruz, kararlıyız, kaporasını bile verdik.' yönünde açıklamaları var. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de 'Türkiye'ye silah sevkıyatını durdurduk.' açıklamasında bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Şimdi bir ülkenin silah sistemleri arasında uyum olması lazım. Birbirini tamamlayan sistemler olması lazım. Değişik ülkelerden farklı silahlar alırsanız bu gelecek açısından olumlu sonuçlar doğurmaz. S-400 füzelerine hangi gerekçelerle ihtiyaç duyulmuş bakmak lazım ama burada Türkiye'nin şu talebini de doğru kabul etmemiz lazım. Türkiye'nin bu tür savunma sistemlerine ihtiyacı var, NATO'nun bunları şu veya bu şekilde karşılaması lazım. Almanya'nın açıklaması doğru değil. Bizim ihtiyacımız var. Duyarlı bir bölgedeyiz, bu bölgede kendi güvenliğimizi, kendi savunma sistemimizi inşa etmek zorundayız. Dolayısıyla bu tür bir ambargoyu doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin yeni arayışlara girmesi, bir anlamda NATO'nun Türkiye'ye çifte standart uygulamasından kaynaklanıyor."

Tanrıkulu'nın SİHA açıklaması

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ların (silahlı insansız hava araçları) vatandaşları vurduğu iddialarına karşılık, Tanrıkulu'nun öldürülen kişilerin terörist mi, değil mi olduğunun araştırılmasını istediğini söyledi. Öldürülen 4 kişinin güvenlik kontrolünden geçtiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Eğer bunlar terörist ise ayaklarına gelmiş. Niye tutuklamıyorlar, serbest bırakıyorlar. Sezgin Bey üzerinden giderek 'PKK'ya destek veriyor CHP' diyorlar. Biz açık ve net her ortamda söyledik. Terör kimden, nasıl, hangi gerekçeyle gelirse gelsin hepsine karşıyız. Biz terör örgütü ile masaya oturmadık." şeklinde konuştu.

"Danıştay Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir"

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kullandığı "sözde adalet kurultayı, sözde adalet yürüyüşü" sözlerini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Danıştay Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir. İktidar partisinin Danıştaydaki sözcüsü konumundadır. Sadece kendisini yaralamamıştır, Danıştay'a da gölge düşürmüştür. Artık o makamda oturamaz. O makamdan ayrılması, görevi bırakması lazım." dedi.

Muhabir: Mümin Altaş

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CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluFox TvPolitika
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