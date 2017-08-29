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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balıkesir'de

- Çanakkale'deki "Adalet Kurultayı"nın ardından Edremit ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, partililerle akşam yemeğinde buluştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balıkesir'de

BALIKESİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de gerçekleştirilen "Adalet Kurultayı"nın ardından Edremit ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın daveti üzerine ilçeye gelen Kılıçdaroğlu, Edremit Belediyesine ait Akçam Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda partililerle akşam yemeğinde buluştu.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Mehmet Tüm, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile şarkıcılar Çelik ve Umut Kuzey eşlik etti.

Saka, gecenin sonunda Kılıçdaroğlu'na antik para şeklinde plaket takdim etti.

Edremit'te yaklaşık 1,5 saat kalan Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan Ankara'ya gitti.

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- CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluBalıkesirCHPEdremit
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