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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bayramın bizi birlik ve huzur dolu günlere kavuşturmasını diliyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kurban Bayramı'nın bizi birlik, beraberlik ve huzur dolu günlere kavuşturmasını ve tüm Türkiye'nin iyi bir bayram geçirmesini diliyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bayramın bizi birlik ve huzur dolu günlere kavuşturmasını diliyorum

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı'nın bizi birlik, beraberlik ve huzur dolu günlere kavuşturmasını ve tüm Türkiye'nin iyi bir bayram geçirmesini diliyorum.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 1 Eylül 2017

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın bizi birlik, beraberlik ve huzur dolu günlere kavuşturmasını ve tüm Türkiye'nin iyi bir bayram geçirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mümin Altaş

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CHPKemal KılıçdaroğluKurban BayramıPolitika
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