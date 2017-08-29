CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Gün birlikte olma günüdür, ayrışma değil

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta başlayan ve 4 gün süren Adalet Kurultayı'nın sonuç bildirgesini açıklamak için Kocadere köyü kamp alanında yaptığı konuşmada, kurultay boyunca 8 panel gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplam 77 çalıştayın yapıldığı panellere 679 konuşmacının katıldığını, 240 saatten fazla ses kaydının gerçekleştirildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku ve adaleti, demokrasiyi savunan herkesle, özgürlüğü savunan herkesle, yargı bağımsızlığını savunan herkesle, yaşı, boyu, doğduğu yer, inancı ve kimliği ne olursa olsun 80 milyonla birlikte, hep birlikte gerçekleştireceğiz. Adalete susadık, adalete." diye konuştu.

"Adalet yürüyüşü"

Daha önce de "adalet için" yürüdüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yürüdük adalet için. Bugün Adalet Kurultayı'nın dördüncü günü. Her görüşten insanımızı dinledik. Hepsine şükran borçluyuz. Panellerin tümünü izledim. Benim bilgi dağarcığımı hepsi zenginleştirdi. Bizim bilgi dağarcığımızı zenginleştiren bütün akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına, yöneticilere, siyasilere hepsine şükran borçluyum. Farklı düşünebiliriz ama karşılıklı uygarca oturup konuşmasını öğrenmenin zamanı gelmiştir artık. Çünkü adalet gidiyor, demokrasi gidiyor. Demokrasi benim için de adalet benim için de herkes için de geçerlidir. Gün birlikte olma günüdür, ayrışma değil. Gün kucaklaşma günüdür, kavga etme günü değil. Gün, adaleti hakkı ve hukuku savunma günüdür, sırtımızı dönme günü değildir."

'Adalet yürüyüşü korku zincirini kırdı'

Adaletin yok edildiği, korku, endişe ve çaresizlik duygusunun toplumu teslim aldığı bir süreçte milyonların adalet için yürüdüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Adalet yürüyüşü korku zincirini kırdı. Cesaret ve umudu ateşledi. Adalet yürüyüşüyle başlayan süreç adalet arayışının en geniş biçimde konuşulması, tartışılması, sonuçlar çıkarılarak hedefler saptanması için bir kurultay talebini ortaya koydu. Dört gün süren kurultayımız bize demokrasi, adalet ve huzur ekseninde bir siyasi hat çizmiştir. Bu hat Türkiye'nin karanlıktan çıkış hattıdır. Bu hat demokrasi, adalet ve huzur isteyen herkesin ortak hattıdır."

"Devlet, yurttaşlarını huzur, güven ve refah içinde yaşatmakla yükümlüdür"

Kemal Kılıçdaroğlu, adalet mücadelesinin meşru olduğunu vurgulayarak, devletin, yurttaşlarını huzur, güven ve refah içinde yaşatmak yükümlülüğü bulunduğunu, bunun yolunun da adaletten geçtiğini bildirdi.

Adaletten sapan iktidarlara karşı halkın hak, hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesinin meşru olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Adalet temel bir haktır. Herkes adil bir siyasal-toplumsal düzende yaşama hakkına sahiptir. Devlet kişinin ekonomik, toplumsal ve siyasal düzenden adaletli olarak pay almasını ve yönetime katılma olanaklarını sağlamakla yükümlüdür" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye’de adalet hakkının sistematik olarak ihlal edildiğini savunarak, şunları söyledi:

"Mahkemeler bağımsız ve tarafsız değildir. Millet mahkemelerden umudu kesmiş, siyaset yargıya hakim olmuştur. Hakimler hukuka değil iktidarın beklentilerine göre karar vermektedir. Siyasi planların parçası olarak milletvekilleri tutuklanmakta, bu yolla aslında milli irade hapsedilmektedir. Çözüm, derhal bağımsız ve tarafsız yargı inşa edilmeli, yargıya güven tesis edilmeli, tutuklu milletvekilleri serbest bırakılmalıdır."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Adalet yürüyüşü ile korkunun yerini cesaret, çaresizliğin yerini umut almıştır. Bu kurultay ise buna bir kolektif demokratik güç mahiyeti kazandırmıştır. Katılımcılar tek adam rejimi karşısında çaresiz ve yalnız olmadıklarını hissetmişlerdir. Bugün güçlünün hüküm sürdüğü, güçsüzün süründüğü bir düzen vardır. Bu düzen değişmelidir. Bu düzeni adalet ve huzur talebi ekseninde oluşacak kolektif demokratik güç değiştirecektir. Demokrasi, adalet ve huzur hareketi doğmaktadır. Adalet yürüyüşü ve Adalet Kurultayı daha şimdiden bir büyük demokrasi, adalet ve huzur hareketine dönüşmüştür. Bu hareket çıkış hattının hareketidir. Bu hareket farklılıklar üzerinden değil, ortak noktalar üzerinden tarif edilen bir harekettir. Ortak noktalar demokrasi, adalet ve huzur talebidir. Bu talepleri olan herkese yer vardır. Kayıtsız kalma. Seyirci olma. Bir tuğla da sen koy."

Arakan'daki katliam

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Kurban Bayram arifesinde Arakan'daki katliama tanık olduklarına işaret etti.

Burada Müslümanların katledildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Emin olun içimiz sızlıyor. Bizler çok uzakta bir yerlerde eğer insanlar inançları nedeniyle katlediliyorlarsa hep birlikte o katliamı lanetlememiz gerekiyor. İnsan değerlidir ve insan inançlarıyla, kimliğiyle, yaşam tarzıyla ve değerleriyle insandır. O insana saygı duymak gerekiyor. İnsanları inançları dolayısıyla katletmemek gerekiyor. Bizden binlerce kilometre ötede yapılan bu katliamı da buradan Gelibolu'dan şiddetle lanetliyorum."



Muhabir: Burak Akay, İsmail Ersan, Seyhan Kırıcı