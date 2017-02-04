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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de

- Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısında hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can'ın ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısında yaşamını yitiren adliye çalışanı Musa Can'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Polis Fethi Sekin Parkı'nın açılış töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından 5 Ocak'taki terör saldırısında hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can'ın Karabağlar'daki evine gitti.

Basın mensuplarının alınmadığı ziyarette Kılıçdaroğlu, Can'ın ailesine taziyede bulundu, yakınlarıyla sohbet etti.

Çıkışta vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu, Musa Can için edilen duayı dinledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra Ankara'ya hareket etmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

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CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluKarabağlarMusa CanZiyaret
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