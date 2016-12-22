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CHP Genel Sekreteri Sındır:

- "Çoğulculuk ilkesi, bugün azınlık düşüncede olanların da yarın bir gün iktidara gelebilmesinin önünün açık olmasıdır. Eğer o kanalları kapatıyorsanız onun adı çoğunluk diktatörlüğüdür"

CHP Genel Sekreteri Sındır:

ANKARA (AA) - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Çoğulculuk ilkesi, bugün azınlık düşüncede olanların da yarın bir gün iktidara gelebilmesinin önünün açık olmasıdır. Eğer o kanalları kapatıyorsanız onun adı çoğunluk diktatörlüğüdür." görüşünü savundu.

Sındır, yaptığı yazılı açıklamada, iktidar tarafından Türkiye'de otoriter ve otokratik bir rejim getirilmeye çalışıldığını iddia etti. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ileri süren Sındır, şunları kaydetti:

"Bugün getirilmek istenen sistemin adına başkanlık sistemi demek çok yanlış. Getirilmek istenen rejim, tek adamlık, dikta rejimidir. Anayasa değişikliğiyle yapılmak istenen yasamaya da yürütmeye de yargıya da egemen olan bir tek adam rejimi, dikta rejimidir. Ben şu soruyu sormak istiyorum, Türkiye'nin Anayasa sorunu var mı? Evet, Anayasa'nın bazı maddeler içerisinde bir değişiklik yapılma ihtiyacı var ama bu da darbe hukukundan kaynaklanan daha özgürlükçü, mevcut Anayasa'yı daha demokratik bir parlamenter sisteme getirmek için yapılabilir, düşünülebilir. Anayasa sorunu Türkiye'nin öncelikli bir sorunu mudur? Türkiye'de bir yönetim sorunu var."

Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye'yi geri dönülmez bir noktaya götüreceğini öne süren Sındır, TBMM'ye getirilen teklifin tek adam rejimi olduğunu, demokrasiyle, parlamenter sistemle alakasının bulunmadığını iddia etti.

- "İzin vermeyeceğiz"

Sındır, bu teklifin Türkiye'ye huzur, ekonomik refah, birlik ve beraberlik getirmeyeceğini ileri sürerek, "Demokrasinin olmazsa olmaz ilkesi çoğulculuktur. Çoğulculuk ilkesi, bugün azınlık düşüncede olanların da yarın bir gün iktidara gelebilmesinin önünün açık olmasıdır. Eğer o kanalları kapatıyorsanız onun adı çoğunluk diktatörlüğüdür. Buna izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında, seferberlik konusuna da değinen Sındır, "Türkiye'de bir seferberlik ilan edilecekse ekonomik yoksulluğu ortadan kaldırmanın seferberliği ilan edilmesi lazım. İşsizliği ortadan kaldırmanın, Türkiye'yi üreten bir ülkeye götürme yolunda bir milli seferberlik yapılması lazım. Topyekun bu ülkenin birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını arttıran bir seferberlik olmalı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anayasa Değişikliği TeklifiCHP Genel Sekreteri Kamil Okyay SındırYazılı Açıklama
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