CHP Grup Başkanvekili Altay: CHP'nin adayı hiç şüphesiz bir CHP'li olacaktır

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "2019 Kasım gibi görünen bana göre bu yıl gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri noktasında, CHP'nin cumhurbaşkanı seçimi noktasında ittifak ile seçime girmek, birinci tur bakımından gündeminde yoktur. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yetkili orgalarında görüşülüp karara bağlanacaktır. Ancak CHP'nin adayı hiç şüphesiz bir CHP'li olacaktır." ifadelerini kullandı.

'nun kayığına binmiş olmazlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bay Kemal'in kayığı" ifadesini hatırlatan Altay, şu görüşlere yer verdi:

"Bay Kemal'in kayığına birlikte yola çıktığı arkadaşlarının bindiğini itham ediyor. Keşke binseler. Onlar o kayığa binerse Kılıçdaroğlu'nun kayığına binmiş olmaz, demokrasi, adalet ve hukukunun kayığına binmiş olurlar."

'ın huzur ve istikrarı önemli"

CHP Grup Başkanvekili Altay, İran'da önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek, demokrasiden korkmamak, özgürlüklerden rahatsız olmamak, medyayı susturmamak gerektiğini belirtti.

Altay, Türkiye'nin komşularında kan, gözyaşı, olay, acı istemediğine dikkati çekerek, "İran'da eksikler var, demokrasinin son derece daraldığı kanalda insanlar çıkış arıyor. Bu çıkış aranırken şiddetten uzak durmak lazım. Kan, gözyaşı olmadan da insanların demokrasiyi elde edebileceğine, adaletin tesis edilebileceğine inananlardanım. İran'ın huzur ve istikrarı bizim açımızdan da son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Muhabir: Meltem Öztürk