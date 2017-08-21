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CHP Grup Başkanvekili Gök, Real işçilerini kabul etti

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, kapatılan Real Hipermarket işçilerini kabul etti.Gök, CHP Grup Toplantı Salonu'ndaki kabulde yaptığı konuşmada, Real Hipermarket zincirinin, Ankara'nın ilk hipermarket zincirlerinden biri olduğunu...

CHP Grup Başkanvekili Gök, Real işçilerini kabul etti

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, kapatılan Real Hipermarket işçilerini kabul etti.

Gök, CHP Grup Toplantı Salonu'ndaki kabulde yaptığı konuşmada, Real Hipermarket zincirinin, Ankara'nın ilk hipermarket zincirlerinden biri olduğunu anımsattı.

Levent Gök, "Sizleri buraya kadar getiren tablo anlaşılıyor ki Türkiye'de işçilerin, emekçilerin mağdur edilmesine yol açan süreçlerin bir anda nasıl ortaya çıktığını ve engellenmesi mümkünken engellenmeden herkesin mağdur edildiğini bir kez daha gösteriyor. Bu engellenebilir, önlenebilir bir tablo bana kalırsa." dedi.

Bu konunun iktidar tarafından da takip edilmesini isteyen Gök, CHP olarak da konuyla ilgili üzerlerine düşeni yapacaklarını bildirdi. Gök, "Ben inanıyorum ki sizin örgütlü ve haklı mücadeleniz başarıya ulaşır." ifadesini kullandı.

İşçilerden Ahmet Fazıl Şahin ise yaklaşık bin 700 çalışanın mağdur olduğunu belirterek, toplam 28,5 milyon liraya yaklaşan miktarda kıdem ve ihbar tazminatı ile maaş alacaklarının söz konusu olduğunu kaydetti.

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Ahmet Fazıl ŞahinCHP Grup Başkanvekili Levent GökIşçiReal Hipermarket
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