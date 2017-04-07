CHP Grup Başkanvekili Özel:

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "16 Nisan'da verilecek karar 'evet' mi, 'hayır' mı olacak? Vatandaşımızın kararı ne olursa olsun bizim için vatandaşımız baş tacıdır." dedi.

Özel, Eskişehir merkez Odunpazarı ilçesindeki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bir umutsuzluğun yayılmaya çalışıldığını belirterek, "hayır" oylarının kimine göre 4, kimine göre 2 puan önde olduğunu iddia etti.

Olumsuz algı kurularak "hayır" oylarının güçsüzleştirilmeye çalışıldığını savunan Özel, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız 'hayır' oylarını güvenle kullansın. Oyların korunması, oyların sayımına eşlik edilmesi ve sonucun aynen tutanaklara ve SEÇSİS'e geçmesinin sorumluluğu bize ait. Bir tane bile oyu çaldırmamak için, bir tane bile hata yapılmaması için hem Eskişehir'de hem de Türkiye'de tam organize durumdayız. Partimizin hakkını, vatandaşımız oyunu asla heba etmeyeceğiz. 16 Nisan'da verilecek karar 'evet' mi, 'hayır' mı olacak? Vatandaşımızın kararı ne olursa olsun bizim için vatandaşımız baş tacıdır. 'Evet'in bir kutuplaştırma siyaseti güttüğünü 'biz ve ötekiler' dediğini, Türkiye geleceği için de sadece iki parti vadettiğini de unutmamak lazım."

Özel, 17 Nisan gününün sabahında "evet"in istediği kutuplaşmış bir Türkiye yerine "hayır"ın savunduğu kucaklaşan bir Türkiye'yi, "evet"in ötekileştirdikleriyle "hayır"ın helalleştirdiklerine tercih ettikleri bir Türkiye'yi savundukları için haklılıklarından ve güvenlerinden dolayı morallerinin yüksek olduğunu belirterek, "Referandumda 'hayır' oyları sandıklardan başarıyla çıktığında klakson, davul, zurna çalmayacağız, öğrenciyi, hastayı rahatsız etmeyeceğiz, 'evet' oyu verenin başına tülbent bağlayıp, kolonyalı mendillerle baş ağrısını geçirmesini sağlayacak ona bir kaybetmişlik, yenilmişlik hırsı tattırmayacağız. Pazar gecesi 'hayır' çıkarsa kimse alnına sirkeli su basmayacak, kimse üzülmeyecek. Çünkü mesajımız hep birlikte kazandığımız yönündedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Millet, halk ve demokrasi kazanacak"

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "evet" çadırını ziyaret ettiğini hatırlatması üzerine Özgür Özel, "Biraz önce bir 'evet' çadırını ziyaret ettim. 'Evet' ile 'hayır' çadırları yan yanaydı. Önce 'evet' çadırına gittik ve başarılar diledim. Bu işin sonunda 'hayır' önde çıkacak ama 'evet' kendini kaybetmiş hissetmesin. Millet, halk ve demokrasi kazanacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer ile İl Başkanı Sinan Özkar da katıldı.







