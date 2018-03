CHP Grup Başkanvekili Özel Mersin'de

MERSİN (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP şu ana kadar yaptığı 78 il kongresinde parti içi demokrasinin, öz güvenin, kardeşliğin ve demokrasinin örneğini vermiştir. Partimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Özel, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen CHP Olağan Mersin 36. İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin, sonucunun rejimi doğrudan etkileyebilecek birkaç seçime doğru gittiğini belirtti.

Halkın yüreğindeki cumhuriyet, bayrak ve vatan sevgisinden kimsenin şüphesi olmadığını ifade eden Özel, birilerinin insanlar arasında ayrışmaya, çatlak yaratmaya çalıştığını belirtti.

Özel, ülkede cumhuriyeti, kardeşliği, barışı savunanlar olarak bir ittifak kurduklarını anımsatarak Özel, şunları söyledi:

"Bugün kendi yarattıkları karanlıkta dizleri titrediği için birbirine sarılıp karanlıkta ittifak şarkısı söyleyenlerinki gibi değil. Birileri A ile B'yi toplar. B'den E'yi çıkar. C'yi bulayım deyip de tasarladığı akıl almaz çaresizlikten kurtulma formülleri için değil. Biz bir gönül ittifakı kurduk. Diyor ya C ittifakı olsun adı da cumhur olsun. Eğer o C Cumhuriyet ise, o C demokrasi ise kardeşlikse, o C vatan sevmekse, o C birileri başkomutan diye birisine bir şey yapıştırmaya çalışırken bu ülkenin tek bir başkomutanı olduğuna inanmaksa...Tükenmişlik sendromunu daha fazla taşıyamayıp partisini tasviye sürecine sokan Sayın Bahçeli, partisin anahtarlarını saraya gidip teslim eden Sayın Bahçeli şunu bilmelidir. C, cumhur, Cumhuriyet ise o ittifak gönüllerde kuruldu. O ittifak sonuna kadar 16 Nisan'daki hayır ruhuyla ve 'Bunlar bir arada durabilirler mi, bunlar bir daha bir araya gelebilirler mi, bunlar büyüyebilirler mi' diye sorulanın üzerinden 432 kilometre yürüdüğümüz yolla o ittifak bize aittir. Eğer bir harf arıyorsa ittifakın bir S ittifakı vardır. O da saray ittifakıdır."

Özel, 16 Nisan ruhuyla mücadele etmenin ve o ruhu büyütmenin herkesin boynunun borcu olduğunu ifade etti.

Partililerden umutsuz olmamalarını isteyen Özel, "Çalışacağımıza, başaracağımıza ve eninde sonunda bizim üzerimizdeki o onurlu vazifeyi yerine getirip, Türkiye'de ikinci bir Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp, Türkiye'yi bu Cumhuriyet düşmanlarından kurtaracağımıza önce sen inanacaksın." dedi.

- İl kongreleri süreci

Özel, Türkiye'ye demokrasi vaat eden CHP'nin kendi evinde demokrasiyi yaşamamasının düşünülemeyeceğini ifade ederek, yeniden aday olmayan Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit'in bayrağı başarıyla devrettiğini söyledi.

İl başkanlığı için şu ana kadar iki adayın olduğunu belirten Özel, kim seçilirse seçilsin CHP'yi en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti.

Özel, Mersin ve ülke genelinde bazı partilerin parti içi demokrasiye izin vermediğini belirterek, "CHP şu ana kadar yaptığı 78 il kongresinde parti içi demokrasinin, öz güvenin, kardeşliğin ve demokrasinin örneğini vermiştir. Partimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Daha önce bir kongrede yaşanan toplam 18 saniyelik olumsuz görüntünün CHP'de parti içi demokrasiyi çekemeyen egemen güçlerce "malum medya" üzerinden bir hafta boyunca defalarca tekrar edildiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Mersin'de, CHP'nin en güvendiği, hem yerelde hem genelde umudunun en yüksek olduğu, başarısına en çok inandığı yerde dosta düşmana kardeşliğimizi göstermeye ve örnek bir kongre yapmaya geldik. Bugün burada tüm Türkiye CHP nasıl kongre yaparmış, iki adaylı bir seçimde sonuna kadar demokrasi, sonuna kadar tarafsızlık ve sonuna kadar birbirine karşı saygı nasıl olurmuş bunu dosta düşmana göstermeye geldik."