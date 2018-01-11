CHP Grup Başkanvekili Özel'den 'Erdoğan-Bahçeli görüşmesi' açıklaması

TBMM(AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmeye ilişkin, "30 dakika; içeriye girme, bağlılıklarını bildirme ve partinin anahtarını teslim edip çıkma süresinden daha fazlası olamaz." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda kendisine "hadi oradan" dediği için uyarı cezası verildiğini anımsattı.

Özel, şöyle devam etti:

"Mecliste dünya kadar harcama yapılıyor. Meclisi kimin yönettiği belli değil. Oğlunun Mecliste makam odası, makam aracı var. Bununla ilgili şikayetler var. Bununla ilgili en ufak bir açıklama yok çünkü bunun gerçek olduğunu Mecliste çalışan herkes biliyor. Ancak kimse İsmail Kahraman'a 'dur' diyemiyor. Ailesinden bireylere Meclis imkanları sağlanıyor."

Özel, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Mecliste tadilatların bitmediğini belirten Özel, "Ne matkap ne balyoz sesi durdu, ne de bir sürü masraf." dedi.

"Apartmana yönetici seçtik 4,5 saat sürdü"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün bir araya geldiklerini hatırlattı. Özel, Bahçeli'nin, 1,5 yıl önceden desteğini açıklayarak, "Erdoğan'ın 6,5 yılına kefil olduğunu" iddia etti.

Özel, şu görüşlere yer verdi:

"İçeriye girmesi, tokalaşması, çayı çorbası, her şey dahil 30 dakika. Biz Manisa'da apartmana yönetici seçtik 3 yıl önce, 4,5 saat sürdü. Devleti 5 yıl sınırsız yetkilerle yönetecek adama, 1,5 yıl öncesinden yetki veriyor; 'adayım yok' diyor ve 30 dakika sürüyor. 30 dakika; içeriye girme, bağlılıklarını bildirme ve partinin anahtarını teslim edip çıkma süresinden daha fazlası olamaz.

Bizlere sınırsız telefon geliyor, MHP'ye de geldiğini biliyoruz. MHP'nin doğal tabanından 'aldatıldık, kandırıldık, partimizin bu duruma düşmesine üzülüyoruz' şeklinde tepki telefonları geliyor. Bunun MHP yöneticilerine sorulması gerekiyor. 'Genel Merkezin santrali ne durumda?' diye sorulması gerekiyor."

"Masrafları cepten ödesinler"

TBMM Genel Kurulunun arkasındaki odayla ilgili tartışmalara yönelik bir soru üzerine Özel, sorunun sadece oda değil "muhalefete saygısızlık ve yok görme" meselesi olduğunu iddia etti.

Özel, şimdi kendilerine "nerenin, nasıl yapılmasını istersiniz?" diye sorulduğunu belirterek, "Baştan sorsalar iki kere masraf olmazdı. O zaman ilk kararı alanlar bu masrafları cepten ödesinler. O odada iktidar işgalci pozisyonunda. Biz o odayı dün göstermeseydik 'muhalefet nasıl istiyorsa öyle değişiklik yapalım' diyecekler miydi? Oldu bitti olacaktı. 'Çökme tehlikesi var' diyorlar. Biz kendimizi kaçırdık ama Meclis personeli o tehlikenin altında. İnsaf mı vicdan mı?" dedi.

Muhabir: Alp Özden