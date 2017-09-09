CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - CHP'nin 94. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Devrimlerinizin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olan arkadaşlarımızla birlikte huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki büyük eserinizden biri olarak nitelendirdiğiniz CHP'nin 94. kuruluş yıl dönümünde sizi bir kez daha şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

İlke ve devrimleriniz dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmakta, özgürlük, adalet ve huzur içerisinde yaşamak isteyen dünyadaki tüm mazlum milletlere ilham vermeye devam etmektedir.

Karakteri 'hürriyet ve istiklal' olan bizler, mazlumların güvencesi, adaletsizliğe uğrayanların gür sesi olarak gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefinde ilelebet yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Esin Işık





