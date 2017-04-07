AMASYA (AA) - CİHAN OKUR-MURAT DEMİRCİ - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "CHP işi iyice kara propagandaya sardırmış vaziyette. 'Ben ne söylersem bu halk yer' şeklindeki yaklaşımı çok tuhaf buluyorum. Denetimli darbe... Kim denetlemiş, nasıl denetlemiş? Yani bu kadar insan, askeriyenin içinde kendi istikballerini riske ederek başlarına ne geleceğini bilerek birilerinin oyununa mı geldiler?" dedi.

Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin tamamen desteksiz, mesnetsiz, elinde herhangi bir veri olmaksızın sadece karalamaya dönük dille siyaset yaptığını savundu.

CHP'nin halkın aklıyla alay etme anlamına gelen değerlendirmeler içinde bulunduğunu öne süren Bostancı, "CHP işi iyice kara propagandaya sardırmış vaziyette. 'Ben ne söylersem bu halk yer' şeklindeki yaklaşımı çok tuhaf buluyorum. Denetimli darbe... Kim denetlemiş, nasıl denetlemiş? Yani bu kadar insan, askeriyenin içinde kendi istikballerini riske ederek başlarına ne geleceğini bilerek birilerinin oyununa mı geldiler? Bu kadar geniş kapsamda bir oyunun parçası mı oldular? Bu insanlar 'Türkiye'de şöyle bir darbe numarası yapalım da yeni bir durum doğsun' diye mi kendi hayatlarını feda ettiler?" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da neler yaşandığını milletin bildiğini dile getiren Bostancı, şöyle devam etti:

"Uçakları da biliyor, tankları da biliyor. Eğer insanlar, halk çıplak yumruğuyla tanklara direnmeseydi, meydanları doldurmasaydı bugün bambaşka bir Türkiye'de yaşayacağımızı o sokaklarda olanlar, sokağın ateşini, nabzını bilenler, olup bitenleri sağduyuyla değerlendirenler biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu da biliyor ama bugün işine böyle geldiği için bir kara propaganda unsuru kullanmak için bu lafları söylüyor. Bunlar önemli iddialardır. İnsanların hayatlarının söz konusu olduğu, şehitlerin olduğu.. Bir yerde siz böyle bir iddiada bulunuyorsanız, çok ahlaki bir ödeviniz vardır. Bu iddianızın arkasını dolduracaksınız, yoksa bu insanlar sizin yakanızı bırakmaz."

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının arkasını doldurması gerektiğini vurgulayan Bostancı, dolduramazsa konumunun ne olacağını kendisinin de milletin de bildiğini söyledi.

Naci Bostancı, 7 Ağustos'ta Yenikapı'da CHP'lilerin de bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"15 Temmuz'dan 7 Ağustos'a kadar 'kontrollü darbe' fikrine ulaşamamış mı acaba? Halkın bu birliği ve dayanışması, onun bir parçası olarak darbeye karşı direnişte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerini almasındaki tablo unutuldu mu? Yoksa bugün referanduma gidilirken, 'Buradan acaba ne çıkartabilirim' şeklinde kirli bir siyasi anlayışla mı bunlar söyleniyor? Bütün bu insanların aklındaki tartışmaları sona erdirecek husus, Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddasının arkasını doldurmasıdır. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenler, şimdi yurt dışına kaçmış olan FETÖ'nün elemanlarıdır. FETÖ'nün 15 Temmuz'a yaklaşımları böyleyken Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kadar süreden sonra aynı paralele düşmesi ilginç bir konudur. Ümit ederim içine düştüğü bu konudan çıkmak için çaba gösterir. Ya belge ile arkasını doldurur ya da özür diler."











