CHP İstanbul Başkanlığı'na ilk defa bir kadın seçildi

CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi yapıldı.

İstanbul’un yeni İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Böylece İstanbul'da ilk defa bir kadın il başkanlığına getirilmiş oldu Canan Kaftarcıoğlu seçimde

325 oy aldı. Rakibi Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kongrede, bazı delegelerin ve üyelerin söz alarak konuşmalarının ardından kongre sonuç bildirgesi kabul edildi.

İl başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu, delegelere seslendiği konuşmada, şunları söyledi:

"Ben İstanbul'u, haramilerin saltanatından kurtarmaya adayım. Türkiye'nin en büyük örgütünün başkanı olmaya adayım. Alın terini, mücadeleyi, liyakatı öne çıkarmak için adayım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Hak, hukuk, adalet' yürüyüşünün izinden giderek, büyük İstanbul yürüyüşünü başlatmak üzere adayım. Katılım ve dayanışmayı hayata geçirmek, saydamlık ve hesap verilebilirliği hakim kılmak için adayım. Sahici ve samimi olacağız, lafla değil işle var olmak için adayım. Sokak sokak, ev ev dertlere derman olmak için adayım. Bana vereceğiniz oy kadar, umudunuz, heyecanınız lazım. Önce inanacağız, sonra çalışacağız. Sandığa giderken inancınızla gidin."

Canan Kaftancıoğlu, 1972 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamlayan Kaftancıoğlu, 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak görev yapan Canan Kaftancıoğlu, 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı.

TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamlayan Canan Kaftancıoğlu, 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Canan Kaftancıoğlu, 14 Ocak 2018 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.