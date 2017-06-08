Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi Çağdaş Kaya
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma
Dünya markası olma yolunda
Dünya markası olma yolunda

CHP İstanbul Milletvekili Özcan:

-"FETÖ yapılanması ve darbe girişiminin nasıl siyasi ayağı olmaz? Ülke yönetimini ele geçirmeyi hedeflemiş bir yapının siyasi ayağının olmaması mümkün mü"

CHP İstanbul Milletvekili Özcan:

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, "FETÖ yapılanması ve darbe girişiminin nasıl siyasi ayağı olmaz? Ülke yönetimini ele geçirmeyi hedeflemiş bir yapının siyasi ayağının olmaması mümkün mü?" dedi.

Özcan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün darbe girişimini araştırma komisyonunun, içi boş bir rapor hazırladığını savundu.

MİT'in komisyona bir rapor gönderdiğini anımsatan Özcan, raporda FETÖ'nün, tesis ettiği düzeni etkin olduğu ülkelerde de hakim kılmayı amaçladığının belirtildiğine işaret erek, "Raporda, 'söz konusu amaç, 15 Temmuz darbe girişimiyle açık bir şekilde anlaşılmıştır' şeklinde ifade var. 15 Temmuz'a kadar bu amacı anlamayan MİT'in düştüğü vahim durumu düşünebiliyor musunuz?" ifadesini kullandı.

MİT'in raporunda polis, asker ve yargıda örgütlenen "hususiler" ekibinin önde gelenlerin deşifre edildiğinin yer aldığını belirten Özcan, FETÖ'nün bu kişilerin 17/25 Aralık sürecinden sonra 2014'ün ocak ve şubat aylarında Türkiye'yi terk etmesini sağladığını söyledi. Özcan, "MİT bunları tespit ettiyse neden yurt dışına kaçmalarına müsaade etti?" sorusunu yöneltti.

Özcan, darbe girişiminin siyasi ayağına ilişkin tartışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"FETÖ yapılanması ve darbe girişiminin nasıl siyasi ayağı olmaz? Ülke yönetimini ele geçirmeyi hedeflemiş bir yapının siyasi ayağının olmaması mümkün mü? TSK mensuplarıyla temas eden FETÖ üyeleri izlenmedi mi? Siviller izlenmiş olsa, siyasi ayağı da dahil darbe girişimi açıkça deşifre edilirdi. AKP Milletvekili Şirin Ünal, eski bir komutan. Darbe günü kendisi Genelkurmay Karargahında bulunmaktadır. Emekli komutan, AKP milletvekili orada mıydı? Orada ise niçin gitti, Genelkurmay Başkanı ile ne görüştü? Bu sorular yanıt bulmadıkça bize göre 'FETÖ ile mücadele ediliyor' denilemez."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FetöCHP İstanbul Milletvekili Ali ÖzcanSiyasi AyakŞirin Ünal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5