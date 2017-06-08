CHP İstanbul Milletvekili Özcan:

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, "FETÖ yapılanması ve darbe girişiminin nasıl siyasi ayağı olmaz? Ülke yönetimini ele geçirmeyi hedeflemiş bir yapının siyasi ayağının olmaması mümkün mü?" dedi.

Özcan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün darbe girişimini araştırma komisyonunun, içi boş bir rapor hazırladığını savundu.

MİT'in komisyona bir rapor gönderdiğini anımsatan Özcan, raporda FETÖ'nün, tesis ettiği düzeni etkin olduğu ülkelerde de hakim kılmayı amaçladığının belirtildiğine işaret erek, "Raporda, 'söz konusu amaç, 15 Temmuz darbe girişimiyle açık bir şekilde anlaşılmıştır' şeklinde ifade var. 15 Temmuz'a kadar bu amacı anlamayan MİT'in düştüğü vahim durumu düşünebiliyor musunuz?" ifadesini kullandı.

MİT'in raporunda polis, asker ve yargıda örgütlenen "hususiler" ekibinin önde gelenlerin deşifre edildiğinin yer aldığını belirten Özcan, FETÖ'nün bu kişilerin 17/25 Aralık sürecinden sonra 2014'ün ocak ve şubat aylarında Türkiye'yi terk etmesini sağladığını söyledi. Özcan, "MİT bunları tespit ettiyse neden yurt dışına kaçmalarına müsaade etti?" sorusunu yöneltti.

Özcan, darbe girişiminin siyasi ayağına ilişkin tartışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"FETÖ yapılanması ve darbe girişiminin nasıl siyasi ayağı olmaz? Ülke yönetimini ele geçirmeyi hedeflemiş bir yapının siyasi ayağının olmaması mümkün mü? TSK mensuplarıyla temas eden FETÖ üyeleri izlenmedi mi? Siviller izlenmiş olsa, siyasi ayağı da dahil darbe girişimi açıkça deşifre edilirdi. AKP Milletvekili Şirin Ünal, eski bir komutan. Darbe günü kendisi Genelkurmay Karargahında bulunmaktadır. Emekli komutan, AKP milletvekili orada mıydı? Orada ise niçin gitti, Genelkurmay Başkanı ile ne görüştü? Bu sorular yanıt bulmadıkça bize göre 'FETÖ ile mücadele ediliyor' denilemez."