CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu:

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olacağı iddialarına ilişkin, "Bence Adalet ve Kalkınma Partisine katılmadan önce, izlediğim kadarıyla söylüyorum, bir hastaneye gitmesi daha yararlı." dedi.

Tanrıkulu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2011'de Uludere'de yaşanan olayı hatırlatarak, 5 yıldır olayın aydınlatılamadığını ifade etti.

Olayın birinci yılında, hayatını kaybedenlerin mezarına gittiğini ve bu durumun "PKK'lılara destek veriyor" şeklinde yansıtıldığını aktaran Tanrıkulu, "Roboski için vicdan çağrısında bulunuyorum. Herkese inat, biz yatıp kalkıp Roboski demeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olacağı yönünde açıklaması bulunduğunu hatırlatması üzerine Tanrıkulu, "Bence Adalet ve Kalkınma Partisine katılmadan önce, izlediğim kadarıyla söylüyorum, bir hastaneye gitmesi daha yararlı. Adalet ve Kalkınma Partisine de bunu tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, siyasette kardeş, çocuk, aile gibi konularla çok fazla oynanmasının doğru olmadığını belirtti.

- "Komisyon kendi kendini imha etmiştir"

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun rapor çalışmalarının ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Tanrıkulu, komisyonun kendi kendini imha ettiğini öne sürdü.

Komisyonun 2 gündür toplanmadığını ifade eden Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı, 'Bu komisyon çalışmasını tamamlamıştır, raporunu yazsın' dedikten sonra komisyon kendi kendini imha etmiştir, çalışmamaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisinin kendi dönemini aklayan, kendi sorumluluklarını aklayan, bu örgütle, bu cemaatle yaptığı tam ittifakı gizlemeye çalışan bir rapor yazdığı ortaya çıkıyor, öyle anlaşılıyor. Bizim şu ana kadar bununla ilgili hiçbir katkımız yok. Basından zaman zaman öğreniyoruz, komisyon üyeleri olarak. Biz kendi raporumuzu kendimiz yazacağız."

CHP olarak darbe girişimi öncesi, sonrasıyla önerileri hakkında ayrı bir rapor hazırladıklarını dile getiren Tanrıkulu, "Saat 15.00 ile saat 20.00 arasındaki 5 saatlik süreyi araştırmayan ve onların muhataplarını çağıramayan, dinleyemeyen komisyona darbe komisyonu denilebilir mi?" dedi.