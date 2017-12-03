CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu'ndan soru yağmuru

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - Meclis Başkanlığına en fazla soru önergesi veren milletvekillerinden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sorularının yanıtlanması için bazı bakanlıklarda ayrı bir birim oluşturulduğunu söyledi.

TBMM Başkanlığına, Başbakan ya da bakanların yanıtlaması istemiyle yoğun bir şekilde soru önergesi sunan Tanrıkulu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tanrıkulu, kamu kurumlarındaki elektrik tüketiminden, güvenlik güçlerinin karıştığı kazalara, kapanan turizm işletmelerinden, parçalanmış ailelere, Türkiye'de bulunan mülteci çocuklara kadar bir çok konuda soru önergesi verdiğini, sıkıntıları Meclis gündemine taşımaya çalıştığını ifade etti.

Tanrıkulu, bu yasama döneminde TBMM Başkanlığına 2 bin 853 yazılı soru önergesi sunduğunu, bazen sunduğu soru önergesi sayısının bir günde 150'ye kadar çıkabildiğini bildirdi. Tanrıkulu, bu yasama döneminde ayrıca 224 kanun teklifi ve 200 araştırma önergesinde imzası bulunduğuna işaret etti.

Tanrıkulu, "Gerçek anlamda bir Türkiye milletvekiliyim. İnsanlar bana ulaşıyor, zorlandıkları konuları bana anlatıyor. Bunların giderilmesi, en azından Türkiye'nin en önemli hafızası olan TBMM kayıtlarına geçmesi açısından bu önergeleri sunuyorum." dedi.

TBMM'nin kayıtlarının önemine değinen Tanrıkulu, kayıtların Türkiye'nin en önemli, değişmeyen, kaybolmayan hafızası olduğunu vurguladı.



Sezgin Tanrıkulu, bakanlıkların da kendisinin sorduğu sorularla bir olayı öğrenmiş olduğunu, düzeltme imkanı varsa bunu düzelttiğini, çalışmalarını soru önergelerine verdikleri cevapla duyurduğunu, kurumlar açısından da bunun önemli olduğunu aktardı.

Bazı bakanlıklarda bu soru önergelerine yönelik kendisiyle ilgili birimler kurulduğunu duyduğunu belirten Tanrıkulu, sorulara cevap vermek için mesaiden sonra da çalışıldığını ifade etti.

Tanrıkulu, "Mesai sonrasında çalışıyoruz, fazla mesai ücreti de almıyoruz." şeklinde kendisine bir yakınma geldiğini vurgulayarak, bu konuyu da soru önergesiyle gündeme getirdiğini kaydetti.