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CHP İzmir İl Kongresi'ndeki gerginlik

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: - "(Sahneye yürüyüp pankart açan kişi) 2 yıl önce partiden ihraç edilmiştir. Partimizle hiçbir organik bağı yoktur" - "Toplantımızı sabote girişiminde bulunan şahısla ilgili hukuku girişimlerde bulunulacak"

CHP İzmir İl Kongresi'ndeki gerginlik

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP İzmir İl Kongresinde il başkanı adayı Utku Gümrükçü'nün konuşması sırasında sahneye yürüyüp pankart açan kişinin partiyle organik bağı olmadığını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığında yeni yönetimin belirlenmesi için Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen il kongresinde yaşanan gerginlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan kongrenin divan başkanı Bingöl, provokatif bir eylem yaşandığını belirtti.

Bingöl, olayı çıkaran kişinin ajan, provokatör kimliğiyle kongreyi sabote etmek amacıyla görevlendirilmiş bir şahıs oldununu savunarak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3,5 aydır partimizde son derece nitelikli kongre süreçlerinin yaşıyoruz. Böylesine provokasyona meydan verilmesi, bunun CHP'nin üzerinde oynanan oyunlardan bir tanesi olduğunu somut bir şekilde göstermiştir."

Olayın kongreye gölge düşürmek üzere bir girişim olduğunu, sağduyulu partililer tarafından kısa sürede daha da büyümeden engellendiğini aktaran Bingöl, "yandaş basın" tarafından yaşananların büyük bir olaymış gibi paylaşılmaya çalışıldığını ifade etti.

Bingöl, pankart açan kişinin 2 yıl önce partiden ihraç edildiğine dikkati çekerek, "Partimizle hiçbir organik bağı yoktur. Toplantımızı sabote girişiminde bulunan şahısla ilgili hukuku girişimlerde bulunulacak." diye konuştu.

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ArbedeCHP Genel Başkan Yardıcısı Tekin BingölCHP İzmir İl Kongresi
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