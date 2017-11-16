CHP, kadın ve çocuk cinayetlerinin araştırılmasını istedi

TBMM (AA) - CHP, kadın ve çocuk cinayetleri ile istismarlarının önlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakalarına işaret edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun açıkladığı kadına yönelik şiddet raporunda, geçen ay 40 kadının öldürüldüğü, 25 kadına cinsel şiddet uygulandığı, 32 çocuğun ise cinsel istismara uğradığı bilgisinin yer aldığı ifade edilen gerekçede, iktidarın bu soruna duyarsız kaldığı ileri sürüldü.

Gerekçede, Ekim ayındaki vakaların Eylül ayına oranla yüzde 10 arttığı da belirtilerek, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Kadınların darp edilerek, işkencelerle öldürülmesine ve silah kullanım oranının artmasına karşı, AKP Hükümeti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ne tür etkili, sürekli ve somut önlemler alacağı hususunda kamuoyuna ve vatandaşlara bilgi verilmelidir. Yaşanan kadın ve çocuk cinayetleri ile cinsel şiddet ve cinsel istismar olaylarının son bulması, anılan cinayet, şiddet ve istismar olaylarının faillerinin belirlenerek haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması ve bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98'inci İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz."











