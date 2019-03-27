CHP'nin Avcılar adayı Hançerli'den çevre dostu belediyecilik sözü

CHP Avcılar Belediyesi Başkan Adayı Turan Hançerli, TEMA Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzaladı. TEMA Avcılar İlçe Sorumlusu Songül Çağışlar ile bir araya gelen Hançerli, "Betone değil, yeşile yatırım yapan" bir belediyecilik anlayışının sözünü verdi.



TEMA yetkililerine teşekkür eden Hançerli, "Biz doğa dostu belediyecilik anlayışıyla görev yapmak istiyoruz. Avcılar, yeşiliyle ve mavisiyle çok güzel bir kent. Biz belediye olarak yeşil alanlara sahip çıkarak, Avcılar'da tüm canlılar için daha kaliteli bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyoruz." dedi.



DOĞAYA VE TÜM CANLILARA SAYGILI AVCILAR



Çevre Dostu Başkan Taahhütnamesi'ne imza atan Hançerli şu ifadeleri kullandı:



"Tüketen değil, üreten Avcılar inşa etmek istiyoruz" diyen Hançerli, "Projelerimiz arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına ayrı bir yer açtık. Avcılar'da yeni yapılacak büyük ve kampsamlı binalarda yenilenebilir ve güneş enerji sistemlerini teşvik edeceğiz. Bu sistemi kullanan vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacağız. Güzel Avcılarımızı doğası ve hayvan dostlarımızla bir bütün olarak görüyoruz. Belediye olarak betona değil yeşile ve maviye yatırım yapmaktan yanayız.



Çocuklarımıza çevre bilincini erken yaşta kazandırmak için "ekolojik kreş" projemizi süratle hayata geçireceğiz. Avcılarımız'da halkımız yeşil alanlardan daha çok yararlansın diye "Ambarlı Yaşam Vadisi" ve "Göl Vadisi" projelerimizi hazırladık." dedi.



Çevre Dostu Başkan Taahhtütnamesi



İklimi koruyan ve iklim değişikliğine dayanıklı kentleri gerçekleştirecek arazi kulanımı kararları veren,



İklim değişikliği kaynaklı sel, fırtına, sıcak hava dalgalarına karşı dayanıklı kentler inşa eden, afet eylen planları yapan,



Kentlerde sera gazı azaltımı çalışmalarını destekleyen ve yaygınlaştıran,



Kentlileri, stratejik planlama çalışmasına dahil eden,



Ekosistem hizmetlerini kesintiye uğratmayan arazi kullanım kararları alan,



Orman alanlarının vahşi madenciliğe, tarım alanlarının konut, sanayi alanlarına ve enerji tesislerine açılmasına, orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesine karşı çıkan,



Sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi uygulamaları yapan,



Enerji verimliliği önlemleri alarak yüzde 20 enerji verimliliğini gerçekleştiren,



İhtiyacının yüzde 25’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi kentinde üreten,



Kentlerde su dağıtımında kayıp ve kaçakları yüzde 25 seviyesine indiren ve sonrasında gelişmiş ülkeler seviyesine çekmeyi hedefleyen,



Kentlilerin musluklarından içme suyu kalitesinde suya erişimi için yayırım programınıhazırlayan ve ilk etabı tamamlayan,



Kentlerde entegre atık yönetimine başlayan, atığın yüzde 25’ini geri dönüştüren,



Kentte hava kalitesini sürekli izleyen, Dünya Sağlık Örgütü limit değerleri düzeyinde iyileştirme hedefli temiz hava eylem planlarının hazırlanmasına öncülük edip bir sene içinde hazırlanmasını sağlayan,



Kentte hava kirletici tesislere izin vermeyen,



Kentin kaderini belirleyen projelerin Çevresel Etki Değerlendirme süreçlerine, üst ölçek politika ve programların Stratejik Çevresel Değerlendirme süreçlerine katılan, kentin toprağının suyunun, havasının ve kentlilerin hakkını savunan, doğa dostu bir belediye başkanı olacağıma ve görev sürem içinde yukarıdaki çalışmaları tamamlayacağıma, tüm seçmenlerin önünde söz veririm.



