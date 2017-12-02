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CHP'nin İstanbul il ve ilçe kongreleri durduruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İstanbul il ve ilçe olağan kongre süreçlerinin durdurulduğu açıklandı.

CHP'nin İstanbul il ve ilçe kongreleri durduruldu

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl imzasıyla İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarına bir genelge gönderildi.
Genelgede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP İstanbul il ve ilçe kongre sürecinin durdurulduğu belirtildi.
Genelgede, örgütlerden sürecin durdurulmasıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması istendi.
Kongre sürecinin durdurulması kararının, delege listelerinde yapılan isim değişiklikleri nedeniyle gelen şikayetler üzerine alındığı öğrenildi.
CHP'de kongre takvimi 3 Şubat 2017 tarihinde başlamıştı.
Muhabir: Barış Gündoğan - ANKARA (AA) -

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Anahtar Kelimeler:
PolitikaKongreCHP
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