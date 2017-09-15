CHP Ordu İl Başkanı Şahin:

ORDU (AA) - CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, "(Fındık fiyatları) Bu soruna dikkat çekmek için fındıkta bir farkındalık yaratmak için pazartesi günü Ordu'dan başlayarak üç günlük bir yürüyüşle 'fındık için adalet' diyoruz." dedi.

Şahin, partisinin Ordu il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, serbest piyasada fındığın 7,5 lira seviyelerine kadar düştüğünü ileri sürdü.

Üreticilerin çeşitli şekilde tepkilerini ortaya koyduklarını vurgulayan Şahin, "Bu tepkilerin sesi olarak Genel Başkanımız, 'Fındık için de adalet sağlamak üzere bir program yapın' dedi. Biz de Karadeniz il başkanları olarak bir program düşündük ve bunu da Sayın Genel Başkanımızla paylaştık." şeklinde konuştu.

Yapılacak yürüyüş ve mitingle ilgili bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü saat 11.00'de belediyenin önündeki meydandan başlayarak üç günlük bir yürüyüş etabıyla Giresun'a ulaşmayı ve aynı günün akşamında Giresun'da Genel Başkanımızın katılımıyla bir miting organize etmeyi düşündük. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin çarşamba günü aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da olduğu gündür. Sayın Genel Başkanımız 'aynı gün MYK toplantısını da Giresun'da yapalım' dedi. Şu anda onun da çalışmaları yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Şahin, pazartesi günü yürüyüşün ilk bölümüne CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yanı sıra bütün bölge milletvekillerinin ve bütün bölgedeki il başkanlarının katılacağını sözlerine ekledi.