ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran öncülüğünde çalışmalarını yürüten CHP Spor Üst Kurulu, partinin spora yönelik politikasını güçlendirmek ve Türk sporunun sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için yarın bir toplantı düzenleyecek.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, parti genel merkezindeki "1. Danışma Kurulu Toplantısı"na tüm illerden katılım olacak.

Parti örgütleri ve belediyelerin desteğiyle gerçekleşecek toplantıda, CHP'nin spora yönelik politikasının güçlendirilmesi ve sporun sorunlarının birinci ağızdan dile getirilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda, Türkiye genelinde toplam 26 bin CHP Spor Üst Kurulu üyesi de belirlenecek. Bu üyeler, sporun sorunlarının yerinde tespiti, çözülmesi ve bölgeye göre hangi spor dallarının geliştirilmesi gerektiğine ilişkin görüş ve önerileri düzenli olarak CHP'ye bildirecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, konuya ilişkin açıklamasında, sporun, yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, "Amacımız sadece sporun sorunlarına dair konuşmak değil. Örgütümüzün üyelerini spor dünyasına daha da yakınlaştırarak bulundukları yerlerde CHP'nin de desteklediği spor aktivitelerinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Halkı özellikle de gençlerin kalplerini sporla fethetmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Spor sahalarından şiddetin uzaklaştırılması ve herkesin sporla ilgilenebilmesi için sosyal demokratların daha fazla spora yönelmesi gerektiğini kaydeden Cankurtaran, toplantının, Türk sporunun sorunlarının birinci ağızdan ülke gündemine getirilmesi açısından da büyük bir adım olacağını vurguladı.