CHP'ye katılım töreni

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapmış birisinin Amerika'da yolsuzluk davasında yargılanmasını, ben içime sindiremiyorum, içime sindiremiyorum. Bizim mahkemelerimiz yok mu, bizde adalet yok mu, bizde hak-hukuk yok mu? Hepsi var. Var da 'var' diyenler o makamlarda oturmuyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bakırköy Belediyesi İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde, dün CHP'nin 94. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak, bugün de farklı kimliklerden, farklı inançlardan insanların partiye üye olacaklarını belirtti.

Farklı kimliklerin, inançların zenginlik olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Farklı kimliklerimiz, farklı inançlarımız olabilir, bu cennet ülkede bir arada yaşamak istiyoruz. En önemlisi huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kavga etmeden, gerilmeden, ağır sözler söylemeden bir arada yaşamak istiyoruz. Düşüncelerimiz farklı olabilir, düşünce farklılığının bir zenginlik olduğunu kabul etmemiz lazım. Türkiye, 100 yıllık bir süreçte olgunluk dönemine girmek zorundadır, kavgaları bir tarafa bırakmak zorundadır. Siyasetteki gerilimlerin, siyasetteki kavgaların bir ülkeyi nerelere taşıdığını, hep birlikte gördük." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, devletin yönetenlerin her kuruşun hesabını verdiği bir ülkede bir arada yaşamak istediklerini anlatarak, bütün demokrasilerde devletin her kuruşun hesabını verdiğini söyledi.

CHP olarak, bu ülkenin bütün insanlarını kucakladıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede yaşıyorsak, aynı havayı teneffüs ediyorsak, o insanları kucaklıyoruz. O insanların düşüncelerine, siyasi görüşlerine saygı gösteriyoruz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bir daha altını özenle çiziyorum. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sorun, sorunu çözme kapasitesine sahip olanların belli mevkilerde olmamasıdır. O nedenle bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, 'neden şikayet ediyorsanız, neden dertliyseniz, terörden mi dertlisiniz? Sorun çözülebilir. Çiftçi, emekli, taşeron işçisi, memur, toplumun her kesimi 'yeteri kadar pay alamıyorum' mu diyor milli gelir pastasından? Bunların hepsi çözülebilir.' Çözülemeyecek sorun yoktur. Sorunu çözeceğiz, çözmeye kararlıyız. O nedenle halkımızın her kesiminden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, farklı görüşten insanların CHP'de buluştuğunu belirterek, insanın sorunlarına odaklanan, sorun çözüldüğü zaman herkesin mutlu olduğu bir anlayıştan yola çıktıklarını anlattı.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında ABD'de açılan davaya da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapmış birisinin Amerika'da yolsuzluk davasında yargılanmasını, ben içime sindiremiyorum, içime sindiremiyorum. Bizim mahkemelerimiz yok mu, bizde adalet yok mu, bizde hak-hukuk yok mu? Hepsi var. Var da 'var' diyenler o makamlarda oturmuyorlar. Bu toplumun vicdanında, bu toplumun sağduyusunda ahlak vardır, hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır. Biz bunları söylerken hiçbir ayrım yapmadan toplumun her kesimini kucaklayarak, her kesimin sorunlarını dinleyerek ortak çözümler üreterek bir arada sorunları çözmeye odaklandık, odaklanacağız da."

Kılıçdaroğlu, kavgasız gürültüsüz yaşamanın ilk adımının adalet olduğunu dile getirerek, adaletin bütün inançların ortak temeli olduğunu bildirdi.

Ülkenin en temel sorunu olarak gösterilen terörü 4 yılda çözme sözü verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"4 yılda terör sorununu çözemezsem siyaseti bırakacağım. Bu kadar basit. 15 yıldır çözemiyorlar. 4 yıl... 4 yılda çözeceğim. Çiftçinin sorunu mu? Çözeceğiz. Emeklinin sorunu mu? Çözeceğiz. Çözülmeyecek sorun yoktur. Dünya nasıl çözmüş bakın. Dünya kadar örnekler var. Niye biz çözemeyelim, neyimiz eksik? Konya'dan küçük Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 85 milyar avro. Türkiye'nin tarım ürünü ihracatının 5 katı. Nasıl oluyor bu? Konya'dan küçük. Biz devasa bir ülkeyiz... Saman ithal ediyoruz. Hangi gerekçeyle? Nüfusumuz daha kalabalık, daha fazla toprağımız var. suyumuz, güneşimiz var. Neyimiz eksik? Eksik olan namuslu siyaset. Bu partinin çatısı altında olan herkes hangi noktada olursa olsun halkına hesap vermeyi onurlu bir görev kabul edecektir."

Kılıçdaroğlu, daha sonra partiye katılan 40 kişiye rozetlerini taktı.