CHP yurt dışında tescillendi

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) alınan karar doğrultusunda temsilciliklerinin bulunduğu yurt dışındaki ülkelerde adını ve amblemini tescil ettirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, AA muhabirine, CHP'nin yurt dışı temsilciliklerinin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Yurt Dışı Birlikleri Çalıştayı'nı 3-4 Haziran'da Ankara'da yaptıklarını belirten Bingöl, dolu dolu iki gün geçirdiklerini ifade etti.

Çalıştayda yurt dışı ve yurt içindeki halk oylaması sonuçlarının analizlerinin yapıldığını anlatan Bingöl, "Yurt dışı temsilcilerimiz de kendi bölgelerindeki gözlemlerini ve tespitlerini paylaştılar. Oradan birçok sonuç çıkardık ve o sonuçlar ışığında bundan sonra yurt dışında yapılacak seçimlerde olumsuzluk yaşanmaması için tedbirler alacağız." dedi.

Bundan sonraki süreçte 2019'a kadar yapacakları çalışmaları planladıklarını bildiren Bingöl, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yurt dışı temsilcilerine çeşitli talimatlar verdiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yurt içinde sürdürdüğü ev, esnaf ziyareti gibi propagandaların yurt dışında da sürdürülmesini istediğini vurgulayan Bingöl, "Örgütümüz Türkiye'deki seçmenlerle nasıl temasa geçiyorlarsa aynı şekilde yurt dışındaki seçmenlerle de yoğun bir ilişki kurup CHP'nin politikalarını anlatmaları, sorunların çözüm önerilerini bize aktarmaları kendilerine bildirildi." diye konuştu.

- "6 ay önce girişimimiz olmuştu"

Tekin Bingöl, yurt dışındaki çalışmalar kapsamında CHP'nin adı ve ambleminin tescillenmesi konusunda yaptıkları çalışmaları da değinerek, 6 ay önce bir girişimde bulunduklarını aktardı.

Bingöl, "CHP MYK'da aldığımız bir karar doğrultusunda girişimimiz olmuştu. Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde yurt dışı birliklerimiz çalışmalarda bulunurken çeşitli sorunlarla karşılaşıyordu. CHP adı ve ambleminin zaman içinde farklı kişilerce değişik ortamlarda kullanıldığı tespit edilmişti. Bu nedenle AB ülkeleri ve onun dışındaki örgütlü olduğumuz ülkelerde tescil çalışması başlatmıştık. O sonuçlandı. Resmi tescil aldık. Artık sosyal medyada ya da bir platform kurulurken hiçbir amaçla CHP'nin adı ve amblemi, genel merkezin izni olmadan kullanılamayacak." değerlendirmesini yaptı.

- "Yurt dışında makas daralıyor"

CHP'nin yurt dışındaki oy oranlarını bundan önceki 3 seçimle kıyasladıklarında önemli bir artışı gördüklerine işaret eden Bingöl, şunları söyledi:

"Daha önce önce makas çok açıktı ancak her seçimde bu giderek daralıyor. Son halk oylamasında yüzde 59 'evet' tercihene karşı yüzde 41 'hayır' gibi bir sonuç çıktı. Uzun yıllardır yurt dışında örgütlenme çalışmalarını sürdüren, 50 yıldır yurt dışında ciddi çalışmalar yapan bir anlayışa karşı katedilen mesafe çok anlamlı ve önemli."

CHP'nin 57 ülkede ciddi bir organizasyon gerçekleştirdiğine işaret eden Tekin Bingöl, bunun da makasın her geçen yıl daralacağının göstergesi olduğunu bildirdi.

CHP'nin yurt dışındaki tanınırlığının her geçen gün arttığını kaydeden Bingöl, parti olarak yurt dışında neredeyse tüm sandıklarda görevlendirme yaptıklarını belirtti.

Tekin Bingöl, "AK Parti 3 bin 210 sandığın 3 bin 178'inde, CHP 3 bin 181, MHP de 2 bin 912 sandık görevlisi bulabilmiş." dedi.