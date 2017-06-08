CHP yurt dışında tescillendi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, AA muhabirine, CHP'nin yurt dışı temsilciliklerinin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yurt içinde sürdürdüğü ev, esnaf ziyareti gibi propagandaların yurt dışında da sürdürülmesini istediğini vurgulayan Bingöl, "Örgütümüz Türkiye'deki seçmenlerle nasıl temasa geçiyorlarsa aynı şekilde yurt dışındaki seçmenlerle de yoğun bir ilişki kurup CHP'nin politikalarını anlatmaları, sorunların çözüm önerilerini bize aktarmaları kendilerine bildirildi." diye konuştu.

"6 ay önce girişimimiz olmuştu"

Tekin Bingöl, yurt dışındaki çalışmalar kapsamında CHP'nin adı ve ambleminin tescillenmesi konusunda yaptıkları çalışmaları da değinerek, 6 ay önce bir girişimde bulunduklarını aktardı.

Bingöl, "CHP MYK'da aldığımız bir karar doğrultusunda girişimimiz olmuştu. Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde yurt dışı birliklerimiz çalışmalarda bulunurken çeşitli sorunlarla karşılaşıyordu. CHP adı ve ambleminin zaman içinde farklı kişilerce değişik ortamlarda kullanıldığı tespit edilmişti. Bu nedenle AB ülkeleri ve onun dışındaki örgütlü olduğumuz ülkelerde tescil çalışması başlatmıştık. O sonuçlandı. Resmi tescil aldık. Artık sosyal medyada ya da bir platform kurulurken hiçbir amaçla CHP'nin adı ve amblemi, genel merkezin izni olmadan kullanılamayacak." değerlendirmesini yaptı.