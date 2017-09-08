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CHP'de 'büyük kurultay' takvimi işliyor

CHP'nin 36. Olağan Kurultay süreci kapsamında, muhtarlık bölgesi delegeleri ve parti içi önseçmen seçimleri için ülke genelinde 10 Eylül'de sandıklar kurulacak.

CHP'de 'büyük kurultay' takvimi işliyor

ANKARA (AA) - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) 3 Mayıs'ta aldığı karar doğrultusunda işleyen kongreler takvimi, Çanakkale'de 26-30 Ağustos arasında gerçekleştirilen "Adalet Kurultayı" ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır'ın imzasını taşıyan "olağan kongreler takvimi"nin son hali, partinin 81 il ile ilçe başkanlıklarına gönderildi.

Takvim doğrultusunda, muhtarlık bölgesi delegeleri ve parti içi önseçmen seçimleri için 10 Eylül'de sandıklar kurulacak. Mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından, 21 Ekim-26 Kasım arasında ilçe kongreleri, 27 Kasım-31 Aralık arasında ise il kongreleri yapılacak.

İl kongrelerinin de tamamlanmasıyla, Parti Meclisinin (PM) alacağı karar doğrultusunda 2018'in ilk aylarında büyük kurultay gerçekleştirilecek.

Kongreler kılavuzu gönderildi

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, tüm seçimlerin sandık kurularak, şeffaf, parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen kurallara uygun yapılması için il ve ilçe başkanlıklarına "Kongreler Kılavuzu" gönderdi.

Kılavuzda, hedeflerinin özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin, hukuk devletinin, temelinde insan hakları olan bir düzenin inşa edilmesi olduğunu belirten Bingöl, toplumla bütünleşmesi ve geniş tabanlı bir katılımın sağlanması için siyasi partilerin demokratik ölçütlere göre örgütlenmesinin ve faaliyetlerini buna göre yapmasının önemine işaret etti.

Yeni yönetimler belirlenirken, yüzde 33'lük kadın ve yüzde 10'lun genç kotasına uyulmasını isteyen Bingöl, seçimlerin "gizli oy, açık sayım" yöntemiyle yapılması talimatını verdi.


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