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CHP'de İstanbul düğümü

- İl kongresini 13 Ocak'ta yapacak CHP İstanbul il örgütünde yeni başkan adayının kim olacağı henüz netleşmedi - Kongre öncesi İstanbul'daki 39 ilçe başkanıyla bugün bir araya gelen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, il başkanı konusunda örgütün görüşlerini soracak

CHP'de İstanbul düğümü

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Ocak'ta yapılacak il kongresi öncesi CHP İstanbul İl Başkanlığı konusunda görüşlerini almak üzere ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 3 Mayıs 2017'de başlayan takvim çerçevesinde CHP'nin il kongreleri sürüyor.

İl kongresini 13 Ocak'ta düzenleyecek CHP İstanbul il örgütünde ise yeni başkanın, yani genel merkezin işaret edeceği adayın kim olacağı henüz netleşmedi.

Kongre öncesi İstanbul'daki 39 ilçe başkanıyla Ankara'da bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ilçe başkanlarına örgütün il başkanı konusundaki görüşlerini alacak.

Bugün gerçekleştirilen toplantında Kılıçdaroğlu'nun bazı isimlere aday olmamaları konusunda telkinde bulunacağı kulislerde konuşuluyor. Toplantıda ayrıca İstanbul düğümünün büyük ölçüde çözülmesi bekleniyor.

Mevcut il başkanı Cemal Canpolat'ın aday olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmazken, Kılıçdaroğlu’nun genç, donanımlı, tabandan gelen ve parti içindeki hiçbir gruba ve belediye başkanına yakın olmayan bir isim aradığı ifade ediliyor.

Öte yandan Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu, eski İstanbul milletvekilleri Süleyman Çelebi, Berhan Şimşek, Ali Kemal Kumkumoğlu ve eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Yunus Emre'nin aday adayları arasında ismi geçerken, genel merkezin adı dillendirilen eski İstanbul milletvekili Çetin Soysal'a çok yakın olmadığı dile getiriliyor.

CHP İstanbul İl Kongresi 13 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
CHPCHP İstanbul İl Kongresi
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