CHP'de muhtarlık ve ön seçim delege seçimlerinin süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla, 3 Mayıs'ta kongre takvimi işlemeye başlarken, muhtarlık ve ön seçim delege seçimlerinin süresi ise 26-30 Ağustos'ta yapılacak Adalet Kurultayı nedeniyle uzatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de tüzük gereği iki yılda bir yapılan il ve ilçe kongreleri için 3 Mayıs'taki MYK kararıyla süreç başladı.

Bugüne kadar mahalle delegeleri için seçim yapılan CHP'de, 26-30 Ağustos'ta Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenecek Adalet Kurultayı ise sıkışıklığa neden oldu.

Normal şartlarda 24 Eylül 2017 Pazar günü tamamlanması istenen "Muhtarlık Bölgesi Delegeleri ve Parti İçi Ön Seçmen Seçimleri"nin süresi partililerin kurultaya yoğun ilgisi nedeniyle uzatıldı.

Örgütlere gönderilen genelge ile delege seçimlerinin 2 Ekim'e kadar yapılması ve ardından il-ilçe kongrelerinin tamamlanması istendi.

Büyük kurultay Ocak'ta

CHP'de yıl sonuna kadar il ve ilçe kongrelerinin tamamlanması beklenirken, 36. Olağan Kurultayın ise ise gelecek yılın ilk ayında yapılması öngörülüyor.

CHP'de büyük kurultayın tarihini ise kongre sürecinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi (PM) belirliyor.

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, kongre takvimiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Kurultayı nedeniyle parti örgütlerinden ve üyelerden yoğun katılım talebi aldıklarını söyledi.

Bingöl, şöyle devam etti:

"26 Ağustos'ta başlatacağımız kurultay normalde dört gün sürecek ama partililerimizin Çanakkale'ye gidiş dönüş süreleriyle bu, bir haftayı kapsayacaktır. Partililerimizin katılımında bir sıkışıklık yaşamamak için gelen talep doğrultusunda, 24 Eylül'de sonlanacak delege tespitini, yapacağımız seçimleri bir hafta ileri aldık. Bizim zaman dilimimiz oldukça geniş. Tüzük gereği il ve ilçe kongrelerimizi iki yılda bir yapıyoruz. O hükme sadık kalarak, delege tespitlerinden sonra il ve ilçe kongreleri yapılacak."

İl ve ilçe kongrelerinde bir sıkışıklık yaşanmayacağını düşündüklerini aktaran Bingöl, "Olağan kurultayımız da muhtemelen ocak ayında olacaktır ama ona Parti Meclisimiz karar verecek. Yetki PM'de." dedi.

Belediye başkanı adaylarıyla ilgili çalışma yok

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "CHP belediye başkanlarını belirledi" şeklindeki haberleri de değerlendirdi.

"Şu aşamada belediye başkanları adaylarının tespiti ile ilgili bir çalışmamız yok" diyen Bingöl, bu konuda yazılanların ise tamamen yorumdan ibaret olduğunu dile getirdi.